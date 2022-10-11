خبر في الجول - الزمالك يتلقى عروضا لأربعة من لاعبي اليد للمشاركة في سوبر جلوب

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 20:11

كتب : أحمد شوقي صلاح

أحمد الأحمر - كرة يد الزمالك ضد مولودية الجزائر

أحمد الأحمر - كرة يد الزمالك ضد مولودية الجزائر

تلقى نادي الزمالك عروضا من أربعة أندية مختلفة من أجل ضم رباعي الفريق في قائمة كأس العالم للأندية سوبر جلوب.

وتستضيف مدينة الدمام السعودية بطولة العالم لأندية كرة اليد خلال الفترة من 18 إلى 23 من شهر أكتوبر الجاري.

ويلعب الأهلي في منافسات كأس العالم للأندية بصفته ممثل إفريقيا بينما الترجي كبطل كأس العرب.

أخبار متعلقة:
كرة يد - بتواجد لاعبي الأهلي وغياب الأحمر.. الكشف عن قائمة مصر لوديتي البحرين كرة يد - الكشف عن منافسي الأهلي والزمالك في كأس مصر كرة يد - جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" كرة يد - الترجي بطلا لإفريقيا على حساب الزمالك

وعلم FilGoal.com أن الزمالك تلقى عروضا لأربعة من لاعبي فريقه للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية.

ووصل إلى الزمالك عرضا رسميا من نادي مضر السعودي من أجل ضم كريم هنداوي "كاتونجا" حارس مرمى الفريق.

كما تلقى الزمالك عرضا من الخليج السعودي لضم أحمد الأحمر الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الترجي.

وأرسل نادي الترجي التونسي عرضا بالفعل إلى الزمالك من أجل ضم مصطفى بشير لاعب الفريق.

وآخر العروض التي تلقاها الزمالك كانت من نادي الكويت الكويتي من أجل ضم حسن قداح.

ومن المقرر أن يتم رفع أمر العروض المقدمة للزمالك إلى مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور لاتخاذ القرار النهائي بشأن ذلك.

وجاءت المجموعات كالآتي:

الأولى: ماجديبورج الألماني - جامعة سيدني الأسترالي - الخليج السعودي

الثانية: الأهلي - بنفيكا البرتغالي - مضر السعودي

الثالثة: كيلسي البولندي - الكويت الكويتي - تاوباتي البرازيلي

الرابعة: برشلونة - الترجي التونسي - كلوب مينيستروس المكسيكي

وارتفع عدد المشاركين في كأس العالم للأندية إلى 12 فريقا لأول مرة في تاريخ البطولة.

ويتأهل أول كل مجموعة إلى منافسات نصف النهائي.

كرة يد الزمالك أحمد الأحمر كريم هنداوي حسن قداح مصطفى بشير
نرشح لكم
كرة يد – انضمام عمر بركة ويوسف عمرو لمنتخب مصر بسبب إصابة ثنائية كرة يد - باسكوال يضم 25 لاعبا لـ منتخب مصر في معسكر نوفمبر استعدادا لبطولة العالم مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة - الدوري المصري وقمة سعودية.. ومواجهة لـ عبد المنعم يد - منتخب مصر للسيدات يواجه الكونغو وكاب فيردي وبنين في أمم إفريقيا كرة يد - فيزبريم يهزم بورتو بـ 10 أهداف مصرية.. ويحيى خالد يسجل 7 مع سان جيرمان كرة يد – منتخب مصر للناشئات ينهي بطولة العالم في المركز الخامس حميد لـ في الجول: الاستمرار مع الأهلي أولوية رغم العروض.. وفوكس برلين أهم مباراة في حياتي كرة يد - فيزبريم بالعلامة الكاملة في أبطال أوروبا بعد الفوز على فوكس برلين.. وخسارة سان جيرمان
أخر الأخبار
شبيطة: نستهدف إشراك الشباب في كأس عاصمة مصر.. وهذه أكثر مباراة حزنت عليها هذا الموسم 11 دقيقة | الدوري المصري
الكوكي: خضت فترة مميزة مع المصري.. والعامل النفسي له أثره على اللاعبين 51 دقيقة | الدوري المصري
إيفرتون يستعيد الانتصارات وباري يقوده للفوز على نيوكاسل 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أولمبياد الشباب - الرملي يحصد برونزية لـ مصر في منافسات الجودو ساعة | رياضات أخرى
جوردون: سأوقع على أي شيء يريده أجيري.. ومباراة المكسيك الأفضل في حياتي ساعة | الكرة الأوروبية
إيمري: برشلونة هو المرشح للتتويج بدوري الأبطال.. ونعرف كيفية التعامل معهم ساعة | دوري أبطال أوروبا
سبورت: حمزة عبد الكريم سلاح برشلونة السري في دوري أبطال أوروبا للشباب 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر عموتة: كان يجب أن نفوز بأكثر من هدف على المقاولون.. وهذا موقف إمام 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 قرعة دوري أبطال إفريقيا - الزمالك في مجموعة نارية مع مولودية الجزائر والإفريقي 2 قرعة الكونفدرالية – الأهلي في المجموعة الأولى مع الرجاء المغربي 3 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب استبعاد إمام وزيزو والشناوي من لقاء المقاولون 4 وائل جمعة يكشف لـ في الجول أسباب استبعاد رباعي الفريق