أمير مرتضى: عملنا على أمرين خلال الانتقالات.. والجدد قادمون على لاعبين هم الأفضل

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 20:11

كتب : إبراهيم رمضان

أمير مرتضى منصور

شدد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك أن المسؤولية كبيرة على اللاعبين الجدد المنضمين لصفوف النادي.

وتحدث أمير مرتضى لموقع الزمالك الرسمي قائلا: "اللاعبون الجدد قادمون على لاعبين هم الأفضل وحصلوا على بطولتي الدوري وكأس مصر الموسم الماضي".

وأردف "وبناء عليه أصبح عليهم دوراً كبيراً في الظهور بالشكل المطلوب الذي يفيد الفريق".

أخبار متعلقة:
9 لاعبين.. صفقات الزمالك في سوق الانتقالات الصيفي 22-23 5 لاعبين.. صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفي 22-23

وعن خطة الزمالك في سوق الانتقالات المنصرمة قال: "عملنا على شقين، الأول هو حاجة الزمالك لسد الاحتياجات بعد موقف إيقاف القيد".

وأكمل "والأمر الثاني هو تعويض اللاعبين الذين خرجوا ورحلوا عن الفريق، وعليه كان لا بد من البناء والتدعيم مع اللاعبين الشباب الذين شاركوا وظهروا مع الفريق الأول بشكل مميز".

وأكد أمير مرتضى "كل اللاعبين الجدد انضموا للفريق بناء على رؤية المدير الفني للفريق جوزفالدو فيريرا".

وأتم "كانت هناك أولويات للتعاقدات في هذه الفترة وكان من الممكن تأجيل البعض لفترة الانتقالات المقبلة في حال أي تعثر ولكن نجحنا في التعاقد مع اللاعبين المطلوبين ووفرنا كافة الاحتياجات الخاصة بالفريق".

وضم الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفية كل من مصطفى شلبي وعمرو السيسي وزكريا الوردي وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا ونبيل عماد "دونجا" ويوسف حسن وعمر جابر ومصطفى الزناري.

الزمالك أمير مرتضى
نرشح لكم
مران الأهلي - تدريبات فردية لحمدي فتحي.. وانتظام الدوليين أكرم توفيق: كنت أتمنى التاسعة.. في العاشرة شعرت كأننا فزنا بكأس مصر خبر في الجول - نهاية أزمة سامسون.. اللاعب يعود إلى الزمالك خلال ساعات الزمالك يعلن غياب فيريرا عن مواجهة المصري لوفاة نجل زوجته بهدف في الوقت الإضافي.. حرس الحدود يعبر من الداخلية في كأس الرابطة المصرية كأس الرابطة - تألق الحضري يقود غزل المحلة لإنهاء مشوار أسوان بركلات الترجيح انتهت كأس الرابطة - الداخلية (1)-(2) حرس الحدود.. حسمت في الوقت الإضافي التشكيل - بسام يقود حرس الحدود.. وثنائي هجومي لـ الداخلية في كأس الرابطة
أخر الأخبار
تشكيل إيران – ثلاثي دفاعي.. وطارمي يجاور جهانبخش في الهجوم ضد إنجلترا 5 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر لوريس: منتخب أستراليا قادر على صنع المفاجأة أمام فرنسا 6 دقيقة | قطر 2022
تشكيل إنجلترا - ظهور بيلينجهام الأول في كأس العالم.. وتريبيير ظهير أيمن لمواجهة إيران 11 دقيقة | قطر 2022
لابورت: لماذا لا تستطيع إسبانيا الفوز بكأس العالم! وأحاول التقرب من جمهوري 26 دقيقة | قطر 2022
اختبر معلوماتك عن أشهر مباريات إنجلترا في كأس العالم 29 دقيقة | كويز في الجول
مؤتمر ديشامب: هذا ما يهمني بعد استبعاد بنزيمة.. وموقف كامافينجا وفاران 35 دقيقة | قطر 2022
مران الأهلي - تدريبات فردية لحمدي فتحي.. وانتظام الدوليين 38 دقيقة | الكرة المصرية
ألبا: لويس إنريكي الأفضل في العالم.. وبالدي يمتلك مستقبلا عظيما ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 ثُريا على حق 4 كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق