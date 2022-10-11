8 لاعبين.. صفقات فيوتشر في سوق الانتقالات الصيفي 22-23

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

نادي فيوتشر - بيان رسمي

انتهى سوق الانتقالات الصيفي في مصر وشهد تعاقد فيوتشر مع خمسة ثمانية لاعبين.

وأنهى الأهلي الموسم الماضي في المركز الخامس للدوري المصري وتأهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت صفقات فيوتشر كالتالي:

أخبار متعلقة:
طائرة - مصدر من الأهلي يرد على تصريحات هناء حمزة بشأن تجديد مريم مصطفى.. وإجراء قانوني الأكثر تمريرا.. ماذا قدم طارق حامد مع اتحاد جدة ضد ضمك هالير: قد أعود للملاعب سريعا في هذه الحالة الأفضل دفاعيا.. ماذا قدم أحمد حجازي مع اتحاد جدة ضد ضمك

- باسم علي

May be an image of 3 people and text

ظهير أيمن عمره 33 عاما

جاء في صفقة انتقال حر من المقاولون العرب.

شارك مع المقاولون العرب الموسم الماضي في 21 مباراة وصنع هدفا واحدا.

- علي الفيل

فيوتشر يدخل في مفاوضات مع مدافع طلائع الجيش (خاص) | أهل مصر

قلب دفاع عمره 29 عاما.

انتقل لفيوتشر قادما من طلائع الجيش

شارك مع طلائع الجيش في 13 مباراة

عمر السعيد

فيريرا يوصي بتجديد عقد عمر السعيد مع الزمالك - كورة بلس

مهاجم عمره 32 عاما.

انتقل لفيوتشر من الزمالك في صفقة انتقال حر.

شارك في 28 مباراة الموسم الماضي مع المالك وسجل 6 أهداف وصنع 3.

هشام عادل

هشام عادل لاعب المحلة يخضع لاختبار طبي لتحديد مدة غيابه عن الملاعب

جناح أيسر عمره 26 عاما

انتقل لفيوتشر من غزل المحلة

شارك مع غزل المحلة في الموسم الماضي في 31 مباراة وسجل ثلاثة أهداف

عبد الكبير الوادي

فيديو.. عبد الكبير الوادي يتألق بهدف جديد مع سموحة في كأس مصر - الكورة.ما

جناح أيسر عمه 29 عاما.

انتقل لفيوتشر قادما من سموحة.

شارك الموسم الماضي مع سموحة في 31 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 11.

مهند لاشين

فيوتشر يعلن ضم مهند لاشين من طلائع الجيش - بطولات

لاعب وسط عمره 26 عاما

انتقل لفيوتشر قادما من طلائع الجيش.

شارك مع طلائع الجيش خلال الموسم الماضي في 27 مباراة وصنع هدفا واحدا.

هادجي باري

Future FC sign US-based striker Hadji Barry - Egyptian Football - Sports - Ahram Online

مهاجم غيني عمره 29 عاما.

انتقل إلى فيوتشر من نادي سويتشباكس الأمريكي.

شارك مع فريقه السابق خلال الموسم الماضي في 30 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 9.

هشام حافظ

May be an image of 3 people and text

ظهير أيسر عمره 21 عاما.

انتقل لفيوتشر قادما من مصر للمقاصة.

شارك الموسم الماضي مع مصر للمقاصة في 32 مباراة.

ويبدأ فيوتشر مبارياته في الموسم الجديد بمواجهة حرس الحدود في الجولة الأولى من الدوري المصري.

فيوتشر فانتازي الدوري المصري الدوري المصري
نرشح لكم
الدوري المصري – تعرف على قائمة الزمالك كاملة بعد ميركاتو شهد 10 صفقات أمير مرتضى: عملنا على أمرين خلال الانتقالات.. والجدد قادمون على لاعبين هم الأفضل 9 لاعبين.. صفقات الزمالك في سوق الانتقالات الصيفي 22-23 5 لاعبين.. صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الصيفي 22-23 تعرف على 31 لاعبا انتقل من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة العودة بين الزمالك وفلامبو.. والقنوات الناقلة مروان حمدي يسجل "سوبر هاتريك" في ختام استعدادات المصري بالفوز على كابسي غزل المحلة يعلن تعاقده مع محمود صابر وصلاح ريكو
أخر الأخبار
المدير الرياضي لـ سان جيرمان: مبابي لم يطلب الرحيل في يناير 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري – تعرف على قائمة الزمالك كاملة بعد ميركاتو شهد 10 صفقات 7 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الكشف عن موعد مواجهتي الأهلي والاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية 15 دقيقة | كرة سلة
التشكيل - تغيير وحيد في وسط ميلان.. وتشيلسي يعود للعب بـ 3 مدافعين 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - الزمالك يتلقى عروضا لأربعة من لاعبي اليد للمشاركة في سوبر جلوب 26 دقيقة | كرة يد
أمير مرتضى: عملنا على أمرين خلال الانتقالات.. والجدد قادمون على لاعبين هم الأفضل 26 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - مبابي ونيمار في هجوم سان جيرمان.. وراموس يقود بنفيكا 27 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر لاوتارو: انتقالي لـ برشلونة أصبح من الماضي.. والتعادل لن يكفينا نريد الفوز 38 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الأهلي.. خمس مواجهات قوية متتالية 3 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي