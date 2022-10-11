دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة العودة بين الزمالك وفلامبو.. والقنوات الناقلة

يستعد نادي الزمالك لمواجهة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك ذهابا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك الوحيد من رأسية بعد عرضية أحمد سيد زيزو.

وكان الزمالك قد تأهل لدور الـ 32 بعد الفوز على إليكت التشادي ذهابا وإيابا في الدور التمهيدي الأول.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الجمعة 14 أكتوبر.

ويبدأ اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

ولم يتم الإعلان عن معلق المباراة حتى الآن.

وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن فرص مشاركة الونش في مواجهة فلامبو باتت ضعيفة للغاية بسبب عدم الجاهزية.

ويواصل المدافع الدولي المصري أداء برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة عضلية.

فيما سيعود الثنائي إمام عاشور ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" للمشاركة في المباراة بشكل طبيعي بعد اكتمال جاهزيتهما.

وكان الثلاثي، الونش وعاشور وشيكابالا قد غاب عن مباراة الذهاب التي حسمها الزمالك بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد من ضربة رأسية.