مباشر الدوري السعودي - ضمك (0)-(1) اتحاد جدة.. جووووول أووول

يحل اتحاد جدة ضيفا على ضمك ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

ويبدأ الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد بشكل أساسي.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث برصيد 14 نقطة بالتساوي مع فريقي التعاون والهلال.

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ق 45: جووووول عبد الرازق حمد الله يسجل الهدف الأول للاتحاد

ق 30: هدوء دون خطورة

انطلاق المباراة