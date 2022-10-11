مباشر الدوري السعودي - ضمك (0)-(1) اتحاد جدة.. جووووول أووول
الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 17:22
كتب : FilGoal
يحل اتحاد جدة ضيفا على ضمك ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي.
ويبدأ الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد بشكل أساسي.
ويحتل اتحاد جدة المركز الثالث برصيد 14 نقطة بالتساوي مع فريقي التعاون والهلال.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
================
ق 45: جووووول عبد الرازق حمد الله يسجل الهدف الأول للاتحاد
ق 30: هدوء دون خطورة
انطلاق المباراة
نرشح لكم
تشكيل اتحاد جدة – عودة طارق حامد وحجازي أساسي أمام ضمك محمد هيثم ناشئ نادي زد ينتقل إلى فيتوريا جيمارايش البرتغالي فرصتات محققتان في مباراة بدون أهداف.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام قاسم باشا تريزيجيه يشارك في تعادل طرابزون مع قاسم باشا انتهت الدوري التركي - طرابزون سبور (0)-(0) قاسم باشا تريزيجيه أساسي في تشكيل طرابزون سبور لمواجهة فريقه السابق موعد مباريات الإثنين 10 أكتوبر 2022.. تريزيجيه وسلة الاتحاد والهلال السعودي مباراة للنسيان.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام أرسنال