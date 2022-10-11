الإصابة تبعد مهاجم المغرب عن كأس العالم

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2022 - 16:55

كتب : FilGoal

رومان سايس - المغرب - برشلونة

تلاشت آمال المغربي أسامة إدريسي في المشاركة في كأس العالم 2022 مع منتخب بلاده بسبب الإصابة.

وأعلن نادي فينورد غياب إدريسي عن الملاعب حتى نهاية النصف الأول من الموسم بسبب الإصابة.

وتعرض أسامة للإصابة في مباراة فريقه ضد ميتيلاند خلال منافسات الدوري الأوروبي.

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وكان الإدريسي يأمل في الانضمام لقائمة منتخب المغرب التي تشارك في كأس العالم الشهر المقبل بقطر.

الضربة هي الثانية للهجوم المغربي قبل المونديال، إذ أصيب طارق تسيودالي مهاجم جينت البلجيكي بقطع في الرباط الصليبي.

وأصيب تسيودالي في نهاية يوليو الماضي، وسيغيب لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر، وبالتالي سيحرم من فرصة الظهور في المونديال لأول مرة.

تسيودالي البالغ من العمر 29 عاما لعب 6 مباريات دولية مع منتخب الأسود.

فيما لعب إدريسي 7 مباريات دولية بقميص المغرب، بعدما لعب في صفوف منتخبات هولندا لفئات الشباب من قبل.

وبدأ مهاجم إشبيلية السابق مسيرته الدولية في مارس 2019.

ويقام كأس العالم 2022 في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين في قطر.

ويتواجد أسود الأطلس في المجموعة السادسة رفقة بلجيكا وكرواتيا وكندا.

المغرب أسامة إدريسي
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