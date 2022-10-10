كرة سلة - الاتحاد المصري يكشف عن اجتماع مثمر مع وزارة الداخلية لحضور الجماهير

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 23:08

كتب : FilGoal

مجدي أبو فريخة - محمد عبد المطلب - اتحاد السلة

كشف الاتحاد المصري لكرة السلة عن عقد اجتماع مثمر مع وزارة الداخلية من أجل إعادة الجماهير إلى المدرجات من جديد.

وأشار اتحاد السلة في وقت سابق إلى طلب الحصول على الموافقات الأمنية لحضور الجماهير في الموسم المقبل والترتيب لعودتهم للصالات مرة أخرى.

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة السلة كالآتي:

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الاتحاد السكندري يهزم الغرافة ويتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية كرة سلة - كاظمة الكويتي يواجه الاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية كرة سلة - الاتحاد يكشف لـ في الجول عن إصابة فودة ومدة غيابه في البطولة العربية كرة سلة - الاتحاد يخسر أمام الكويت ليلعب مع الغرافة في ثمن نهائي البطولة العربية

"استقبلت مديرية أمن القاهرة اليوم الإثنين كل من محمد عبد المطلب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد ومحمد الحلو المدير التنفيذي وممثل لجنة المسابقات".

"جاء اجتماع مديرية أمن القاهرة مع مسؤولي الاتحاد المصري من أجل مناقشة عودة الجماهير مرة أخرى لملاعب كرة السلة بداية من الموسم الجديد".

"شهد الاجتماع ترحيب الجهات الأمنية بعودة الجماهير لمباريات كرة السلة مرة أخرى في الموسم الجديد، ولكن مع تحديد شروط دخول الجماهير على جميع الملاعب وملاعب الأندية".

"وعقد مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد اجتماع في وقت سابق مع مسؤولي شركة تذكرتي من أجل مناقشة خطوات حضور الجمهور لمباريات كرة السلة بداية من الموسم المقبل".

"ويسعى الاتحاد المصري لكرة السلة الحصول على الموافقات الأمنية لحضور الجماهير والترتيب لعودتهم للمدرجات في الصالات مرة أخرى".

الجماهير كرة سلة الاتحاد المصري لكرة السلة
نرشح لكم
كرة سلة - تحديد ثلاثة متأهلين بجانب الأهلي في كأس العالم للأندية.. ويتبقى مقعدان كرة سلة - الجندي: نستعد لكأس العالم.. وسراج: إنجاز يعكس سير الأهلي على الطريق الصحيح كرة سلة - إيهاب أمين: البطولة هديتنا لجماهير الأهلي.. وعزب: تعرضنا لضغوط كبيرة كرة سلة - أجوستي بعد التتويج: الخسارة في المجموعات كانت نقطة تعلم كرة سلة - بعد تتويج الأهلي.. أوموت يفوز بجائزة MVP في الدوري الإفريقي كرة سلة - الرباعية تكتمل بلقب BAL.. الأهلي يهزم دوان ويتوج بالدوري الإفريقي للمرة الأولى انتهت كرة سلة - الأهلي (80) - (65) دوان السنغالي.. الأحمر يتوج ببطولة BAL مواعيد مباريات اليوم السبت 27-5-2023 والقنوات الناقلة.. سلة الأهلي وبايرن دورتموند لحسم الدوري
أخر الأخبار
ريليفو: السعودية تغري بنزيمة بملفها مع مصر واليونان.. واللاعب يدرس العرض 9 ثاتيه | ميركاتو
قائمة البرتغال - رونالدو على رأس قائمة مباراتي البوسنة وأيسلندا.. وعودة دالوت 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشيلسي يعلن تولي بوكيتينو قيادة الفريق 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورت: برشلونة يقترب من تجديد تعاقد تشافي 53 دقيقة | الدوري الإسباني
تعرف على المتوجين بألقاب الدوريات الـ5 الكبرى 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
حارس سان جيرمان في العناية المركزة.. و48 ساعة حاسمة ساعة | الكرة الأوروبية
بيلينجهام يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير مكسيكي: أوسوريو لا يزال أبرز المرشحين لقيادة كلوب أمريكا.. وهيريرا أول صفقاته 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة طائرة - الزمالك (3) 25-17 (1) كينيا بايبلاين.. البطولة الإفريقية الأولى 2 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 3 بعد خروجه أمام إنبي ونزول شوبير.. حالة تحدث لأول مرة في مسيرة علي لطفي 4 خبر في الجول - كولر يمنح سداسي الأهلي راحة خلال لقاء طلائع الجيش