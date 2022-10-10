مؤتمر جوارديولا: لا أفكر في أمر إراحة هالاند.. وليس لدينا الوقت للتفكير في كيفية اللعب

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 21:25

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

لا يفكر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي في أمر إراحة مهاجم النرويجي إرلينج هالاند، مشيرا إلى أن جدول المباريات المزدحم لا يسمح له بالتفكير في كيفية الدفاع أو الهجوم.

ويلعب مانشستر سيتي مع كوبنهاجن الدنماركي خارج قواعده في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عن إراحة هالاند: "لا أفكار في ذلك، سنفعل نفس ما نفعله غدا. علينا التحدث مع اللاعبين، صحيح أن هناك خطر الإصابة بالتعب وهذا يشمل الجميع".

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وتابع "إنه يفهم بسرعة وقادر على القيام بأشياء كثيرة من أجل الفريق لكننا بحاجة إلى العمل معا وقد حدث ذلك.إانه واحد من الأفضل، لدي العديد من المهاجمين الجيدين وإيرلينج أحدهم. أتحدث عنه كثيرًا لكن في بعض الأحيان لا يجب أن أضطر إلى ذلك لأن الأرقام تقوم بالمهمة".

وأضاف "متأكد من أن اللاعبين سيعرفون كيف يلعبون هذه المباراة، إذا لعبنا أمامهم بعد شهرين فربما سيكون الأمر مختلفا لكن بعد أسبوع واحد لدينا فرصة لحسم الصغود. في المباريات الأخيرة نلعب بشكل جيد للغاية، أنا أكثر من راض".

وواصل "نلعب ثلاث مباريات في فترة قصيرة، وبعد مباراة ليفربول لدينا أسبوع واحد. ليس لدينا الكثير من الوقت للتفكير في كيفية الهجوم أو الدفاع".

وأتم "لن نقلل منهم بطبيعة اللاعبين الذين لديهم. إذا لم تسر الأمور بشكل جيد فلن يكون ذلك لأننا لا نلعب بشكل جيد ولكن لأن كوبنهاجن يلعب بشكل أفضل. نريد دخول دور ثمن النهائي وهذا ما سنحاول القيام به".

وفاز مانشستر سيتي في الجولة الماضية على كوبنهاجن بخمسة أهداف دون رد على ملعب الاتحاد.

بيب جوارديولا مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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