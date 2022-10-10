خبر في الجول - الزمالك يوافق على إعارة الثنائي الشاب للسكة الحديد.. واقتراب الثالث من زد

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 20:54

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

وافق الزمالك على رحيل اثنين من لاعبيه الشباب عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن الزمالك وافق على إعارة محمد حمدي ويوسف أيمن عبد العزيز إلى السكة الحديد لمدة موسم.

وبجانب ذلك، اقترب أحمد زكي الظهير الأيسر من الانتقال لصفوف زد على سبيل الإعارة أيضا.

أخبار متعلقة:
كرة يد - بتواجد لاعبي الأهلي وغياب الأحمر.. الكشف عن قائمة مصر لوديتي البحرين مرتضى منصور: الحجز على أموال النادي يصعب علينا حسم صفقة في آخر ساعات الانتقالات مؤتمر بوتر: حاولت الاتصال بـ مويبو.. ونشعر بالإحباط لما حدث مع كانتي مؤتمر أنشيلوتي: كورتوا يشعر بالتحسن.. ولهذا أعلن عن التشكيل قبل المباريات بساعتين

محمد حمدي

No description available.

قلب دفاع

مواليد 1 أكتوبر 2000 من سفاجا بمحافظة البحر الأحمر

لعب في المقاولون العرب بين 2016 و2020.

انضم إلى الزمالك في ديسمبر 2020.

قضى موسما مع فريق مواليد 1999 وفاز ببطولة الجمهورية.

تم تصعيده للفريق الأول بعد هذه البطولة تحت قيادة باتريس كارتيرون وشارك في مباراة إيسترن كومباني في الدوري الموسم الماضي.

يوسف أيمن عبد العزيز

No description available.

ولد في 3 يوليو 2002.

وانضم للزمالك بعمر 13 عاما.

ويلعب يوسف أيمن في مركز لاعب الوسط.

وفاز ببطولة الجمهورية مع فريق 2001 للزمالك.

وتم تصعيده للفريق الأول للمرة الأولى مع الصربي ميتشو.

أحمد زكي

ظهير أيسر يجيد اللعب في قلب الدفاع والارتكاز.

مواليد 4 فبراير 1999 من محافظة الشرقية (العاشر من رمضان).

شارك في مركز قلب الدفاع في كأس الرابطة.

مثله الأعلى في الملعب هو ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونيخ عالميا، ومحمد عبد الشافي محليا.

لعب في المصرية للاتصالات لمدة 5 سنوات، ولعب مباراة ودية أمام الزمالك كانت سبب انتقاله إلى الأبيض.

يدين بالفضل للمدربين نزيه عطية ومحمد مصطفى "ممس" وسامح اسماعيل ووليد عبد اللطيف وشريف خليل في اكتشافه وتطوره، بالإضافة إلى أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود عضوا الجهاز الفني للفريق الأول حاليا.

تم تصعيده للفريق الأول تحت قيادة الصربي ميتشو، ولعب مع الزمالك مباريات ودية قبل ظهوره في كأس الرابطة وشارك في مباراة إيسترن كومباني في الدوري الموسم الماضي.

الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
خبر في الجول – حقيقة مفاوضات الزمالك مع شتي ويحيى جبران الدرجة الثانية - دراما الوقت القاتل تؤجل الحسم للجولة الأخيرة.. صراع ثلاثي على التأهل استراحة في الدوري - المصري (0) - (1) غزل المحلة.. نهاية الشوط الأول تشكيل المصري – جريندو يقود الهجوم أمام غزل المحلة .. ودغموم والجلاسي أساسيان حارس الوداد: انضمامي لمنتخب المغرب منحني ثقة كبيرة مكافآت مالية من رئيس الوداد للاعبي فريقه قبل مباراة الأهلي مؤتمر غاضب من فيتوريا بسبب موعد مباراة غينيا.. وموقفه من لاعبي الأهلي انتهى صراع الصعود – نهاية مباريات الجولة
أخر الأخبار
خبر في الجول – حقيقة مفاوضات الزمالك مع شتي ويحيى جبران 7 دقيقة | الكرة المصرية
الدرجة الثانية - دراما الوقت القاتل تؤجل الحسم للجولة الأخيرة.. صراع ثلاثي على التأهل 20 دقيقة | الدرجة الثانية
المزيد من التأكيدات.. ميسي وافق على الانتقال إلى إنتر ميامي 53 دقيقة | أمريكا
استراحة في الدوري - المصري (0) - (1) غزل المحلة.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
تشكيل المصري – جريندو يقود الهجوم أمام غزل المحلة .. ودغموم والجلاسي أساسيان ساعة | الدوري المصري
حارس الوداد: انضمامي لمنتخب المغرب منحني ثقة كبيرة ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير مغربي: طارق مصطفى مدربا جديدا لـ المغرب الفاسي ساعة | الوطن العربي
تقرير: دي خيا يرفض العروض السعودية من أجل البقاء مع مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر غاضب لـ كولر: ما حدث من التحكيم لا يتكرر في أي بلد أو كوكب آخر 2 انتهت نهائي أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(1) الوداد.. فوز الأحمر 3 قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد 4 "المساعد تعدى لفظيا على الزمالك".. عبد الواحد السيد يكشف لـ في الجول سبب طرده