خبر في الجول - الزمالك يوافق على إعارة الثنائي الشاب للسكة الحديد.. واقتراب الثالث من زد

وافق الزمالك على رحيل اثنين من لاعبيه الشباب عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن الزمالك وافق على إعارة محمد حمدي ويوسف أيمن عبد العزيز إلى السكة الحديد لمدة موسم.

وبجانب ذلك، اقترب أحمد زكي الظهير الأيسر من الانتقال لصفوف زد على سبيل الإعارة أيضا.

محمد حمدي

قلب دفاع

مواليد 1 أكتوبر 2000 من سفاجا بمحافظة البحر الأحمر

لعب في المقاولون العرب بين 2016 و2020.

انضم إلى الزمالك في ديسمبر 2020.

قضى موسما مع فريق مواليد 1999 وفاز ببطولة الجمهورية.

تم تصعيده للفريق الأول بعد هذه البطولة تحت قيادة باتريس كارتيرون وشارك في مباراة إيسترن كومباني في الدوري الموسم الماضي.

يوسف أيمن عبد العزيز

ولد في 3 يوليو 2002.

وانضم للزمالك بعمر 13 عاما.

ويلعب يوسف أيمن في مركز لاعب الوسط.

وفاز ببطولة الجمهورية مع فريق 2001 للزمالك.

وتم تصعيده للفريق الأول للمرة الأولى مع الصربي ميتشو.

أحمد زكي

ظهير أيسر يجيد اللعب في قلب الدفاع والارتكاز.

مواليد 4 فبراير 1999 من محافظة الشرقية (العاشر من رمضان).

شارك في مركز قلب الدفاع في كأس الرابطة.

مثله الأعلى في الملعب هو ألفونسو ديفيز ظهير أيسر بايرن ميونيخ عالميا، ومحمد عبد الشافي محليا.

لعب في المصرية للاتصالات لمدة 5 سنوات، ولعب مباراة ودية أمام الزمالك كانت سبب انتقاله إلى الأبيض.

يدين بالفضل للمدربين نزيه عطية ومحمد مصطفى "ممس" وسامح اسماعيل ووليد عبد اللطيف وشريف خليل في اكتشافه وتطوره، بالإضافة إلى أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود عضوا الجهاز الفني للفريق الأول حاليا.

تم تصعيده للفريق الأول تحت قيادة الصربي ميتشو، ولعب مع الزمالك مباريات ودية قبل ظهوره في كأس الرابطة وشارك في مباراة إيسترن كومباني في الدوري الموسم الماضي.