مؤتمر بوتر: حاولت الاتصال بـ مويبو.. ونشعر بالإحباط لما حدث مع كانتي

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 20:17

كتب : FilGoal

جراهام بوتر - تشيلسي

أبدى جراهام بوتر المدير الفني لـ تشيلسي، إحباطه لنبأ اعتزال إنوك مويبو لاعبه السابق في برايتون هوف ألبيون.

بوتر تحدّث خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام ميلان في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

وقال بوتر عن أنباء اعتزال مويبو: "هذا فظيع، لكن لحسن الحظ الوضع ليس أسوأ، كان يمكن أن يحدث ما هو أسوأ من ذلك. هو حي وبخير ونحن ممتنون لذلك، لكنه يبلغ 24 عامًا فقط ولن يستطيع لعب كرة القدم".

وأضاف: "حاولت الاتصال به اليوم، وتركت له رسالة، إنه شخص رائع، سينجح في أي شيء يفعله في حياته".

وتدرّب الزامبي مويبو تحت قيادة بوتر طوال الموسم الماضي، قبل أن يعلن اعتزاله بسبب اعتلال في عضلة القلب اليوم الإثنين في نبأ حزين.

وتطرّق بوتر لحالة لاعبيه المصابين: "زياش مريض. أمّا كانتي فلا نزال ننتظر رد فعله بعد العودة للتدريبات. رد فعله البدني مع التدريبات ليس مثاليًا ولهذا يجب أن ننتظر ونرى كيف سيتطور الوضع، هذا مُحبِط لنا وله بالتأكيد".

وعن مباراة ميلان، أوضح: "التحدي أن نتمكّن من الفوز في سان سيرو، إنه ملعب رائع وستكون مباراة صعبة. ميلان سيحاول الاستفادة من أفضلية صاحب الأرض مثلما فعلنا نحن في مرحلة الذهاب. أتطلع للمباراة التي ستجمع فريقين مميزين".

وأضاف: "لن أخبركم بتشكيلنا، يمكنكم الانتظار، لكننا سعداء بالخيارات التي نمتلكها. نتوقع مباراة قوية لأن ميلان يمتلك لاعبين عظماء".

وخصص بوتر إشادة خاصة بـ تياجو سيلفا مدافع تشيلسي: "تياجو سيلفا قائد ولاعب محترف وشخصية عظيمة، العمل معه ممتع للغاية".

وعن المدة التي يستطيع سيلفا مواصلة اللعب فيها: "القرار يرجع لـ تياجو، أنا هنا منذ 3 أو 4 أسابيع فقط وأستطيع رؤية جودته. يتمتع باحترام هائل في اللعبة، كل ما أستطيع فعله هو مساعدته ليستمتع بمسيرته هنا، والباقي يتوقف عليه وعلى النادي".

ويمتلك تشيلسي 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة خلف سالزبورج النمساوي صاحب الـ 5 نقاط.

وفاز تشليسي ذهابًا على ميلان بثلاثية دون رد في أول انتصار أوروبي بمسيرة بوتر الذي حضر لتعويض توماس توخيل المقال.

جراهام بوتر تشيلسي برايتون دوري أبطال أوروبا ميلان
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