كواليس أغنية كأس العالم 2022 في قطر.. المونديال ينطلق بأصوات مطربات عربيات لأول مرة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 19:15

كتب : FilGoal

كأس العالم

نشرت الفنانة بلقيس فتحي مجموعة صور من كواليس أغنية حفل افتتاح مونديال قطر 2022 والتي تشاركها غنائيها كل من نورا فتحي ورحمة رياض ومنال.

وكان موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد طرح مؤخرا الأغنية الرسمية لافتتاح كأس العالم بعنوان Light The Sky ، وشهد الكليب أيضًا احتفاء خاصا من الـ"فيفا" بظهور حكمات سيدات لأول مرة في المونديال .

لمزيد من التفاصيل

كأس العالم قطر
نرشح لكم
آخر محطاته قبل كأس العالم.. منتخب الأرجنتين يواجه الإمارات ضمن معسكر أبو ظبي سكاي إيطاليا: غياب ديبالا قد يمتد حتى 8 أسابيع ضربة موجعة لـ كيروش قبل كأس العالم.. إصابة قوية لـ "ميسي إيران" بيان من قطر بشأن "منشور كاذب" حول كأس العالم 2022 ميسي: كأس العالم 2022 الأخيرة لي.. والأرجنتين ليست مرشحة للتتويج باللقب تقارير: حمد الله قد يظهر مع المغرب في كأس العالم نائب عمدة باريس يعلن مقاطعة المدينة لـ كأس العالم 2022 تقرير: الاتحاد التونسي لا يفكر في إقالة المدرب
أخر الأخبار
كرة طائرة - الاتحاد المصري يكشف موعد قرعة وانطلاق مسابقة الدوري 6 دقيقة | رياضات أخرى
فرصتات محققتان في مباراة بدون أهداف.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام قاسم باشا 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
نهاية الثقة.. شتوتجارت يقيل مدربه بعد بداية كارثية للموسم 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
بسبب عدم قيده مع أي فريق.. لاعب مصر للمقاصة يعتزل كرة القدم 42 دقيقة | الكرة المصرية
تنس - بعد التتويج بلقب بارما.. أشرف صبحي يكرم ميار شريف 44 دقيقة | رياضات أخرى
مرتضى منصور: أدعم فيريرا دائما.. وأرفض الوقيعة بينه وبين جمال عبد الحميد 48 دقيقة | الكرة المصرية
سكاي إيطاليا: تمت.. دي روسي يتولى تدريب سبال 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
آخر محطاته قبل كأس العالم.. منتخب الأرجنتين يواجه الإمارات ضمن معسكر أبو ظبي 52 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي 4 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة