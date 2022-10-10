كواليس أغنية كأس العالم 2022 في قطر.. المونديال ينطلق بأصوات مطربات عربيات لأول مرة
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 19:15
كتب : FilGoal
نشرت الفنانة بلقيس فتحي مجموعة صور من كواليس أغنية حفل افتتاح مونديال قطر 2022 والتي تشاركها غنائيها كل من نورا فتحي ورحمة رياض ومنال.
وكان موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد طرح مؤخرا الأغنية الرسمية لافتتاح كأس العالم بعنوان Light The Sky ، وشهد الكليب أيضًا احتفاء خاصا من الـ"فيفا" بظهور حكمات سيدات لأول مرة في المونديال .
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