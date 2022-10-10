مباشر الدوري التركي - طرابزون سبور (0)-(0) قاسم باشا.. تسديدة بعيدة
الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 18:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طرابزون سبور ضد قاسم باشا في الجولة التاسعة من الدوري التركي.
ويلعب محمود حسن تريزيجيه مع طرابزون سبور بشكل أساسي في المباراة.
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ق68. ركلة حرة مباشرة ينفذها باساكاتيس بعيدا عن المرمى.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
بداية المباراة
المباراة ستبدأ بعد قليل
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