مباشر الدوري التركي - طرابزون سبور (0)-(0) قاسم باشا.. تسديدة بعيدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة طرابزون سبور ضد قاسم باشا في الجولة التاسعة من الدوري التركي.

ويلعب محمود حسن تريزيجيه مع طرابزون سبور بشكل أساسي في المباراة.

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ق68. ركلة حرة مباشرة ينفذها باساكاتيس بعيدا عن المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

بداية المباراة

المباراة ستبدأ بعد قليل