رئيس النجوم: عمرو السيسي انتقل إلى الزمالك.. تم التوقيع وتبقى الإجراءات

كشف محمد الطويلة رئيس نادي نجوم المستقبل عن انتهاء مسألة انتقال عمرو السيسي من طلائع الجيش إلى الزمالك، وحصول النجوم على نسبته من عملية إعادة البيع.

وقال الطويلة في تصريحاته لإذاعة "ميجا إف إم": "أهنئ نادي الزمالك على انتقال عمرو السيسي. هذا ليس انتقالا للزمالك فقط بل لمنتخب مصر أيضا".

وأضاف "كل ما تبقى بعض الإجراءات. تم التوقيع والتعاون مهم بيننا وبين طلائع الجيش".

وأوضح الطويلة "الأمور سارت باحترافية وهذه ميزة المؤسسات الكبرى، أنها تعمل في إطار قانوني".

وتابع "لدينا 50% من إعادة البيع، والأمور سارت بشكل يرضي الطرفين".

ورفض الطويلة الحديث عن حقيقة تخفيض تلك النسبة من عدمه.

وكشف مصدر من نادي طلائع الجيش في وقت سابق من الشهر الماضي أن النادي لا يمانع رحيل اللاعب حال وصول العرض المطلوب وإيجاد البديل.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن رئيسا نجوم المستقبل وطلائع الجيش اتفقا على أن يرسل الزمالك قيمة الصفقة للأخير، ومن ثم سيرسل الطلائع نسبة النجوم حسب الاتفاق.

وانضم عمرو السيسي من النجوم إلى طلائع الجيش في عام 2019.

وشارك عمرو السيسي صاحب الـ28 عاما مع طلائع الجيش في 95 مباراة وسجل خلالهم ثلاثة أهداف وصنع اثنين.

وتوج عمرو السيسي بكأس السوبر المصري مع طلائع الجيش على حساب الأهلي.