مباشر البطولة العربية لكرة السلة - الاتحاد السكندري (64) - (47) الغرافة

الإثنين، 10 أكتوبر 2022 - 11:56

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سلة البطولة العربية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ضد الغرافة القطري في دور الـ 16 من البطولة العربية لكرة السلة.

وخسر الاتحاد السكندري آخر مبارياته في دور المجموعات من البطولة العربية لكرة السلة أمام الكويت الكويتي بنتيجة 74-72.

وفاز الاتحاد في أول مباراتين خلال البطولة أمام أهلي بني غازي الليبي 122-64، وأهلي حلب 99-52.

ويشارك فريقا الأهلي والاتحاد من مصر في البطولة المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر الجاري.

وحصد الاتحاد لقب البطولة سبع مرات سابقة، بينما الأهلي توج باللقب لأول مرة في النسخة الماضية.

وتقام منافسات ثمن النهائي يومي الإثنين والثلاثاء 10 و11 أكتوبر بينما ربع النهائي يوم الأربعاء.

وتختتم البطولة يوم السبت 15 أكتوبر بإقامة النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع.

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64-47 لصالح الاتحاد.. تفوق كبير

نهاية الربع الثاني.. 54-45 لصالح الاتحاد

50-45 لصالح الاتحاد

46-40 لصالح الاتحاد

42-36.. الغرافة يقلص الفارق

42-33.. الأخضر يبتعد

38-33 لصالح الاتحاد

33-31 للاتحاد.. الفارق قريب

نهاية الربع الأول بنتيجة 26-23

26-23.. فارق 3 نقاط لصالح السكندري

21 -17.. الفارق يتقلص

19-11 لصالح الاتحاد السكندري

14-8 لصالح الاتحاد

6-3 لصالح الاتحاد

ثلاثية أولى من الاتحاد.. 3-0

بداية المباراة

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