مالكة باريس سان جيرمان.. "قطر للاستثمارات الرياضية" تستحوذ على حصة في نادي براجا

أعلنت مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية عن شراء حصة من أسهم نادي براجا البرتغالي.

ووقعت المجموعة اتفاقا مع نظيرتها أوليفيديسبورتوس للاستحواذ على 21.67% من أسهم النادي، وفقا لبيان رسمي.

وتم تقديم أوراق الاتفاق بالكامل للسلطات البرتغالية المعنية، وستتم عملية الاستحواذ خلال الأشهر المقبلة وفقا للشروط المحددة.

وقال ناصر الخليفي رئيس مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية ورئيس نادي باريس سان جيرمان: "نشعر بالفخر للاستثمار في المؤسسات الرياضية حول العالم، لنتيح لهم الوصول إلى الإمكانيات القصوى".

وأضاف "البرتغال بلد تأسس على كرة القدم، ولديها جماهير شغوفة وأحد أفضل أنظمة المواهب حول العالم، وبراجا مؤسسة برتغالية مثالية بتاريخ فخور وطموح كبير".

Qatar adds minority stake in Portuguese team Braga to PSG investment. Also owns Kas Eupen in Belgium. pic.twitter.com/MdzEL3k4nm — tariq panja (@tariqpanja) October 10, 2022

وتأسس نادي براجا عام 1921، وينافس في الدوري البرتغالي للدرجة الأولى منذ عام 1975.

على الجانب الآخر تشتهر مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية بمشروعها الأكبر وهو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب البيان، فإن باريس سان جيرمان تحول مع المجموعة من ناد قيمته 70 مليون يورو إلى مؤسسة رياضية تقدر بمليارات الدولارات.