هدف مروان ورائعة البدري.. فيوتشر يضع قدما في مجموعات الكونفدرالية بالفوز على كالون

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 20:09

كتب : FilGoal

مروان محسن يحتفل بهدف فيوتشر في إيسترن كومباني

تغلب فيوتشر على مضيفه كالون السيراليوني بهدف دون رد في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لعدة صفقات جديدة، على رأسها مهند لاشين القادم من طلائع الجيش، وأحمد يحيى من الاتحاد السكندري، وعلي زعزع من الجونة.

كاد علي زعزع أن يتقدم من رأسية خطيرة في الدقيقة 15 ولكن مرت فوق العارضة.

أخبار متعلقة
تأثير لا يتوقف.. زيزو يساهم في أهداف الزمالك للمباراة الـ16 على التوالي كولر: عبد المنعم أصابني أثناء الاحتفال.. ولا أملك الوقت لرؤية معالم القاهرة الـ+90 من جديد.. رأسية عبد المنعم تعيد الأهلي إلى القاهرة منتصرا على الاتحاد المنستيري طبيب الأهلي يكشف مستجدات تعافي بيرسي تاو وعمار حمدي

وسجل الهدف الأول مروان محسن في الدقيقة 48 بلمسة واحدة بعد عرضية أرسلها مهند لاشين من ركلة حرة.

وأهدر عمر كمال انفرادا بطريقة غريبة في الدقيقة 92، حيث خرجت التسديدة بعيدا عن المرمى.

وأخيرا في الدقيقة 94 سجل البديل مصطفى البدري ثاني الأهداف بتسديدة رائعة للغاية.

وتلعب مباراة الإياب يوم السبت 15 أكتوبر.

وتأهل فيوتشر إلى دور الـ 32 بعد الفوز على بول جينجا الأوغندي بمجموع المباراتين 1-0 في الدور التمهيدي.

فيوتشر كالون السيراليوني الكونفدرالية مروان محسن مهند لاشين مصطفى البدري
نرشح لكم
سيد عبد الحفيظ: الفوز أظهر شخصية الأهلي.. وننتظر الكثير من سافيو وحسين تأثير لا يتوقف.. زيزو يساهم في أهداف الزمالك للمباراة الـ16 على التوالي كولر: عبد المنعم أصابني أثناء الاحتفال.. ولا أملك الوقت لرؤية معالم القاهرة طبيب الأهلي يكشف مستجدات تعافي بيرسي تاو وعمار حمدي حسام حسن: كان يجب أن يبدأ الأهلي بقوة.. وهذا ما تعلمناه من الموسم الماضي مباشر دوري أبطال إفريقيا - فلامبو (0)-(1) الزمالك .. زيزو يهدد أكرم توفيق: ننوي استعادة الدوري وبطولة إفريقيا.. وشخصية الأهلي تظهر في أي موقف عبد القادر: أردنا تعويض جماهير الأهلي عن مأساة الموسم الماضي
أخر الأخبار
سيد عبد الحفيظ: الفوز أظهر شخصية الأهلي.. وننتظر الكثير من سافيو وحسين 2 دقيقة | الكرة الإفريقية
محمد عمر لـ في الجول: قرعة الدوري جيدة للاتحاد 6 دقيقة | الكرة المصرية
هدف مروان ورائعة البدري.. فيوتشر يضع قدما في مجموعات الكونفدرالية بالفوز على كالون 19 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة يد - الترجي بطلا لإفريقيا على حساب الزمالك 19 دقيقة | كرة يد
تشكيل برشلونة - ألونسو قلب دفاع.. وتوريس أساسي 31 دقيقة | الدوري الإسباني
تأثير لا يتوقف.. زيزو يساهم في أهداف الزمالك للمباراة الـ16 على التوالي 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الدوري الإنجليزي - إيفرتون (1) - (1) مانشستر يونايتد... جووووول التعادل 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباراة للنسيان.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام أرسنال 55 دقيقة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 4 انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (28) الترجي