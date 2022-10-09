هدف مروان ورائعة البدري.. فيوتشر يضع قدما في مجموعات الكونفدرالية بالفوز على كالون

تغلب فيوتشر على مضيفه كالون السيراليوني بهدف دون رد في ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهدت المباراة المشاركة الأولى لعدة صفقات جديدة، على رأسها مهند لاشين القادم من طلائع الجيش، وأحمد يحيى من الاتحاد السكندري، وعلي زعزع من الجونة.

كاد علي زعزع أن يتقدم من رأسية خطيرة في الدقيقة 15 ولكن مرت فوق العارضة.

وسجل الهدف الأول مروان محسن في الدقيقة 48 بلمسة واحدة بعد عرضية أرسلها مهند لاشين من ركلة حرة.

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وأهدر عمر كمال انفرادا بطريقة غريبة في الدقيقة 92، حيث خرجت التسديدة بعيدا عن المرمى.

وأخيرا في الدقيقة 94 سجل البديل مصطفى البدري ثاني الأهداف بتسديدة رائعة للغاية.

وتلعب مباراة الإياب يوم السبت 15 أكتوبر.

وتأهل فيوتشر إلى دور الـ 32 بعد الفوز على بول جينجا الأوغندي بمجموع المباراتين 1-0 في الدور التمهيدي.