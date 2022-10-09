استراحة الدوري الإنجليزي - إيفرتون (1) - (2) مانشستر يونايتد... جووووول رونالدو
الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 19:46
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية الشوط الأول
ق 44 جوووووول الثاني للشياطين الحمر.. من كاسيميرو إلى كريستيانو رونالدو والأخير يسجل بيساره في الزاوية الضيقة.. 2-1
ق 42 عرضية من راشفورد ورأسية من كاسيميرو ولكن تمر بجوار القائم
ق 29 خروج مارسيال بسبب الإصابة ونزول كريستيانو رونالدو بدلا منه
ق 15 جووووووول أنتوني يسجل التعادل.. راشفورد يقطع الكرة ويمررها إلى مارسيال الذي يرسلها بدوره إلى أنتوني والأخير يسجل الهدف
ق 5 جوووووووول أليكس إيوبي يسدد من خارج المنطقة على يسار دافيد دي خيا.. كرة رائعة تفتتح المباراة
بداية المباراة
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