استراحة الدوري الإنجليزي - إيفرتون (1) - (2) مانشستر يونايتد... جووووول رونالدو

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 19:46

كتب : FilGoal

هدف راشفورد - مانشستر يونايتد أمام أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية الشوط الأول

ق 44 جوووووول الثاني للشياطين الحمر.. من كاسيميرو إلى كريستيانو رونالدو والأخير يسجل بيساره في الزاوية الضيقة.. 2-1

ق 42 عرضية من راشفورد ورأسية من كاسيميرو ولكن تمر بجوار القائم

ق 29 خروج مارسيال بسبب الإصابة ونزول كريستيانو رونالدو بدلا منه

ق 15 جووووووول أنتوني يسجل التعادل.. راشفورد يقطع الكرة ويمررها إلى مارسيال الذي يرسلها بدوره إلى أنتوني والأخير يسجل الهدف

ق 5 جوووووووول أليكس إيوبي يسدد من خارج المنطقة على يسار دافيد دي خيا.. كرة رائعة تفتتح المباراة

بداية المباراة

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي
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