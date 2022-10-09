انتهت في الدوري الإنجليزي - إيفرتون (1) - (2) مانشستر يونايتد

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 19:46

كتب : FilGoal

هدف راشفورد - مانشستر يونايتد أمام أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إيفرتون ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 93 رافاييل فاران بدلا من أنتوني

ق 86 بطاقة صفراء لسكوت مكتوميناي عقب تدخل عنيف ضد ديماراي جراي.. ويغيب للإيقاف بتراكم الإنذارات

ق 85 سكوت مكتوميناي بدلا من كريستيان إريكسن

ق 82 الهدف يلغى بسبب لمسة يد على راشفورد

ق 80 جووووووول كارثة في دفاعات إيفرتون.. ماركوس راشفورد يجتاز كل ما يجده أمامه! 3-1

ق 75 جيمس جارنر ودومينيك كالفرت لوين بدلا من شيموس كولمان وإدريسا جي

ق 67 دوايت مكنيل بدلا من أنتوني جوردون

ق 51 إنذار لأمادو أونانا لاعب إيفرتون

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44 جوووووول الثاني للشياطين الحمر.. من كاسيميرو إلى كريستيانو رونالدو والأخير يسجل بيساره في الزاوية الضيقة.. 2-1

ق 42 عرضية من راشفورد ورأسية من كاسيميرو ولكن تمر بجوار القائم

ق 29 خروج مارسيال بسبب الإصابة ونزول كريستيانو رونالدو بدلا منه

ق 15 جووووووول أنتوني يسجل التعادل.. راشفورد يقطع الكرة ويمررها إلى مارسيال الذي يرسلها بدوره إلى أنتوني والأخير يسجل الهدف

ق 5 جوووووووول أليكس إيوبي يسدد من خارج المنطقة على يسار دافيد دي خيا.. كرة رائعة تفتتح المباراة

بداية المباراة

مانشستر يونايتد إيفرتون الدوري الإنجليزي
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