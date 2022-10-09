مباشر دوري أبطال إفريقيا - فلامبو (0)-(1) الزمالك .. زيزو يهدد
الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 18:52
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة فلامبو ضد الزمالك في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.
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ق. 67 تصويبة من زيزو يتصدى لها الحارس بثبات.
ق58. دخول سيد عبد الله بدلا من زكريا الوردي.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق42. جوووووول أول للزمالك عن طريق حسام عبد المجيد برأسية مستغلار ركلة ركنية نفذها أحمد مصطفى زيزو
ق36. إبراهيما نداي يسدد ومدافع فلامبو ينقذ من على خط المرمى.
ق24. تسديدة بعيدة من إبراهيما نداي.
ق13. رأسية أولى من إبراهيما نداي ولكن كرته تأتي فوق المرمى.
بداية المباراة
المباراة ستبدأ في تمام الساعة 7:00 مساء
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