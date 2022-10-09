مباشر دوري أبطال إفريقيا - فلامبو (0)-(1) الزمالك .. الشوط الثاني

تأثير لا يتوقف.. زيزو يساهم في أهداف الزمالك للمباراة الـ16 على التوالي

كولر: عبد المنعم أصابني أثناء الاحتفال.. ولا أملك الوقت لرؤية معالم القاهرة

طبيب الأهلي يكشف مستجدات تعافي بيرسي تاو وعمار حمدي

حسام حسن: كان يجب أن يبدأ الأهلي بقوة.. وهذا ما تعلمناه من الموسم الماضي

أكرم توفيق: ننوي استعادة الدوري وبطولة إفريقيا.. وشخصية الأهلي تظهر في أي موقف

عبد القادر: أردنا تعويض جماهير الأهلي عن مأساة الموسم الماضي

صنداونز يفتتح مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بالفوز بسباعية

قمصان: كنا في حاجة لفترة إعداد بعد غياب.. والفريق بحاجة لدعم الجماهير