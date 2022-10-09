مباشر كرة يد - الزمالك (3) - (5) الترجي.. الحارس التونسي يتألق

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 18:29

كتب : FilGoal

الزمالك أمام الترجي - نهائي البطولة العربية - كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد.

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ق15: حارس الترجي يتصدى لرمية جزائية من أحمد الأحمر

ق14: الترجي يوسع الفارق 5-3

ق13: العارضة تمنع تعادل الزمالك

ق11: الزمالك يقلص الفارق، 4-3 للترجي

ق10: الترجي يسجل مجددا 4-2

ق10: الترجي يتقدم للمرة الأولى 3-2

ق9: التعادل 2-2

ق7: الزمالك يتقدم 2-1

ق3: الزمالك يتقدم 1-0 وسط تألق كريم هنداوي وأصيل النملي حارسي الفريقين

بداية المباراة

الزمالك دوري أبطال إفريقيا كرة يد
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