مباشر كرة يد - الزمالك (3) - (5) الترجي.. الحارس التونسي يتألق
الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 18:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد.
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ق15: حارس الترجي يتصدى لرمية جزائية من أحمد الأحمر
ق14: الترجي يوسع الفارق 5-3
ق13: العارضة تمنع تعادل الزمالك
ق11: الزمالك يقلص الفارق، 4-3 للترجي
ق10: الترجي يسجل مجددا 4-2
ق10: الترجي يتقدم للمرة الأولى 3-2
ق9: التعادل 2-2
ق7: الزمالك يتقدم 2-1
ق3: الزمالك يتقدم 1-0 وسط تألق كريم هنداوي وأصيل النملي حارسي الفريقين
بداية المباراة
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