انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (27) الترجي

كرة يد - الأهلي يعلن استضافة بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس

كرة يد - الأهلي يختتم مشواره في بطولة إفريقيا بـ المركز الثالث بعد الفوز على الإفريقي

كرة يد - الاتحاد المصري لـ في الجول: الأهلي تقدم بطلب لاستضافة السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس

عبد الباري: قداح لم ينم بعد قرار إيقافه.. ومواجهة الترجي لرد الاعتبار وليس الثأر

مصدر من الزمالك لـ في الجول: الاتحاد الإفريقي أبلغنا برفع الإيقاف عن حسن قداح.. سيشارك في النهائي

كرة يد – الاتحاد الإفريقي يقرر إيقاف حسن قداح عن نهائي الأبطال.. وخطوة عاجلة من الزمالك

أحمد مرتضى: ما تعرض له كريم هنداوي غير مقبول.. وتعويض رحيل الأخوين الدرع أمر صعب

كرة يد - أكرم يسري: الترجي خصمنا الأساسي.. وستكون المباراة ثأرية خالصة