انتهت كرة يد - الزمالك (24) - (27) الترجي
الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 18:29
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد.
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نهاية المباراة بفوز الترجي 27-24
ق59: الترجي يتقدم 27-24
ق57: الترجي يتقدم 26-24
ق56: الترجي يتقدم 25-24
ق55: الترجي يتقدم 24-23
ق54: الترجي يتقدم 23-22
ق50: الزمالك يقلص الفارق 22-21
ق47: الترجي يوسع الفارق 21-18
ق46: الترجي يتقدم 20-18
ق45: التعادل 18-18
ق43: السبكي حارس الزمالك يتألق
ق42: الترجي يتعادل 17-17
ق41: الزمالك يتقدم 17-16
ق39: الزمالك يتعادل 15-15
ق36: الترجي يتقدم 15-12
الترجي يتقدم 13-12
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الترجي 12-10
ق27: التعادل 10-10
ق20: الترجي يتقدم 7-5
ق17: الترجي يتقدم 6-4
ق16: كريم هنداوي يتصدى لهجمة خطيرة للترجي
ق15: حارس الترجي يتصدى لرمية جزائية من أحمد الأحمر
ق14: الترجي يوسع الفارق 5-3
ق13: العارضة تمنع تعادل الزمالك
ق11: الزمالك يقلص الفارق، 4-3 للترجي
ق10: الترجي يسجل مجددا 4-2
ق10: الترجي يتقدم للمرة الأولى 3-2
ق9: التعادل 2-2
ق7: الزمالك يتقدم 2-1
ق3: الزمالك يتقدم 1-0 وسط تألق كريم هنداوي وأصيل النملي حارسي الفريقين
بداية المباراة