مباشر في الكونفدرالية - كالون (0) - (0) فيوتشر.. هدف يضيع
الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 18:00
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كالون السيراليوني أمام فيوتشر في ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.
تعرف على تشكيل فيوتشر من هنا
وتأهل فيوتشر إلى دور الـ 32 بعد الفوز على بول جينجا الأوغندي بمجموع المباراتين 1-0.
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ق 21 استئناف اللعب من جديد
ق 19 توقف اللعب لإصابة أحد لاعبي كالون
ق 15 عرضية خطيرة ورأسية من علي زعزع ولكن فوق العارضة
بداية المباراة
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