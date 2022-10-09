مباشر في الكونفدرالية - كالون (0) - (0) فيوتشر.. هدف يضيع

عبد القادر: أردنا تعويض جماهير الأهلي عن مأساة الموسم الماضي

صنداونز يفتتح مبارياته في دوري أبطال إفريقيا بالفوز بسباعية

قمصان: كنا في حاجة لفترة إعداد بعد غياب.. والفريق بحاجة لدعم الجماهير

تشكيل الزمالك - ظهور أول لعمر جابر.. والوردي ونداي أساسيان

الـ+90 من جديد.. رأسية عبد المنعم تعيد الأهلي إلى القاهرة منتصرا على الاتحاد المنستيري

تشكيل فيوتشر - مهند لاشين والصفقات الجديدة في الظهور الأول ضد كالون

انتهت أبطال إفريقيا - الاتحاد المنستيري (0) (1) الأهلي.. انتصار هام للأحمر

تشكيل الاتحاد المنستيري - خماسي في وسط الملعب.. والعلوي يقود الهجوم أمام الأهلي