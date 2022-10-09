مباشر في الكونفدرالية - كالون (0) - (0) فيوتشر.. هدف يضيع

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 18:00

كتب : FilGoal

غنام محمد - فيوتشر - بول جينجا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كالون السيراليوني أمام فيوتشر في ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

تعرف على تشكيل فيوتشر من هنا

وتأهل فيوتشر إلى دور الـ 32 بعد الفوز على بول جينجا الأوغندي بمجموع المباراتين 1-0.

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ق 21 استئناف اللعب من جديد

ق 19 توقف اللعب لإصابة أحد لاعبي كالون

ق 15 عرضية خطيرة ورأسية من علي زعزع ولكن فوق العارضة

بداية المباراة

كالون فيوتشر الكونفدرالية
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