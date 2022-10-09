مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (3) - (2) ليفربول.. تبديل أخير من كلوب

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة أرسنال ضد ليفربول في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

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ق. 80 إليوت يشارك بدلا من ديوجو جوتا.

ق. 75 جووووول ثاااااالث لـ أرسنال. ساكا يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 72 ركلة جزااااء لأرسنال بعد عرضية من تشاكا ومخالفة من تياجو ضد جابريال جيسوس.

ق. 72 عرضية من جرانيت تشاكا مرت من الجميع وتأخر تياجو في إخراجها ليسدد ساكا ويتصدى لها أليسون وترتد إلى الدفاع ويخرجها.

ق. 69 فابينيو يشارك بدلا من محمد صلاح.

ق. 63 ساكا ينفرد ويسدد الكرة ساقطة من فوق أليسون لكن تسيميكاس ينقذها من على الخط، قبل أن يحتسب الحكم لمسة يد على ساكا من البداية.

ق. 61 تشاكا يراوغ ببراعة ويسدد فوق المرمى.

ق. 57 جابريال ماجاليس يسقط على الأرض ويتلقى العلاج.

ق. 53 جووووول التعاااادل لـ ليفربول. بينية رائعة من ديوجو جوتا، ينهيها فيرمينو بلمسة في المرمى مسجلا التعادل.

جو جوميز يشارك بدلا من ترينت أرنولد مع بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+5 جوووول ثاااااني لـ أرسنال. مرتدة رائعة قادها جابريال مارتينيلي وأرسل عرضية مرت من الجميع وقابلها بوكايو ساكا بلمسة في المرمى.

ق. 40 لويس دياز يغادر الملعب مصابا، وروبيرتو فيرمينو يشارك بدلا منه.

ق. 33 التعاااااادل. عرضية أرضية من لويس دياز، قابلها داروين نونيز بلمسة في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 31 محمد صلاح يخترق الدفاع ويسدد بجانب المرمى بقليل.

ق. 30 عرضية من ديوجو جوتا يحولها الدفاع نحو المرمى بالخطأ لكن رامسديل يتصدى ببراعة.

ق. 25 تمريرة من صلاح إلى داروين نونيز الذي يسدد ورامسديل يتصدى لها.

ق. 15 مطالبة بركلة جزاء بعد لمسة يد على جابرييل ماجاليز والحكم يأمر باستئناف اللعب.

ق.10 إصابة أرون رامسديل ومات تيرنر يجري عملية الإحماء.

ق2: جووووووول أول لأرسنال عن طريق مارتينلي بعد تمريرة من مارتن أوديجارد

بداية المباراة