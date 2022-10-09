مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (3) - (2) ليفربول.. تبديل أخير من كلوب

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 17:13

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف جابريال مارتينيلي في ليفربو

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة أرسنال ضد ليفربول في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

يمكنك متابعة المباراة مباشرة من هنا

-----------------------------

أخبار متعلقة
الداخلية يستعير أحمد سيد عبد النبي من الأهلي عامر حسين يكشف موقف مباريات الأندية المشاركة قاريا.. ورش الملاعب إجباريا قرعة الدوري المصري - جدول مباريات الاتحاد السكندري.. بداية من أسوان وختام في الإسماعيلية كرة يد - الأهلي يعلن استضافة بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس

ق. 80 إليوت يشارك بدلا من ديوجو جوتا.

ق. 75 جووووول ثاااااالث لـ أرسنال. ساكا يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 72 ركلة جزااااء لأرسنال بعد عرضية من تشاكا ومخالفة من تياجو ضد جابريال جيسوس.

ق. 72 عرضية من جرانيت تشاكا مرت من الجميع وتأخر تياجو في إخراجها ليسدد ساكا ويتصدى لها أليسون وترتد إلى الدفاع ويخرجها.

ق. 69 فابينيو يشارك بدلا من محمد صلاح.

ق. 63 ساكا ينفرد ويسدد الكرة ساقطة من فوق أليسون لكن تسيميكاس ينقذها من على الخط، قبل أن يحتسب الحكم لمسة يد على ساكا من البداية.

ق. 61 تشاكا يراوغ ببراعة ويسدد فوق المرمى.

ق. 57 جابريال ماجاليس يسقط على الأرض ويتلقى العلاج.

ق. 53 جووووول التعاااادل لـ ليفربول. بينية رائعة من ديوجو جوتا، ينهيها فيرمينو بلمسة في المرمى مسجلا التعادل.

جو جوميز يشارك بدلا من ترينت أرنولد مع بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+5 جوووول ثاااااني لـ أرسنال. مرتدة رائعة قادها جابريال مارتينيلي وأرسل عرضية مرت من الجميع وقابلها بوكايو ساكا بلمسة في المرمى.

ق. 40 لويس دياز يغادر الملعب مصابا، وروبيرتو فيرمينو يشارك بدلا منه.

ق. 33 التعاااااادل. عرضية أرضية من لويس دياز، قابلها داروين نونيز بلمسة في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 31 محمد صلاح يخترق الدفاع ويسدد بجانب المرمى بقليل.

ق. 30 عرضية من ديوجو جوتا يحولها الدفاع نحو المرمى بالخطأ لكن رامسديل يتصدى ببراعة.

ق. 25 تمريرة من صلاح إلى داروين نونيز الذي يسدد ورامسديل يتصدى لها.

ق. 15 مطالبة بركلة جزاء بعد لمسة يد على جابرييل ماجاليز والحكم يأمر باستئناف اللعب.

ق.10 إصابة أرون رامسديل ومات تيرنر يجري عملية الإحماء.

ق2: جووووووول أول لأرسنال عن طريق مارتينلي بعد تمريرة من مارتن أوديجارد

بداية المباراة

محمد صلاح ليفربول أرسنال الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تشكيل مانشستر يونايتد - كاسيميرو أساسي.. ومارسيال رأس حربة يعشق شباك أرسنال.. فيرمينو يسجل للمرة العاشرة أمام المدفعجية بعد غياب 340 دقيقة.. نونيز يعود للتسجيل مع ليفربول أمام أرسنال التشكيل – صلاح يقود الهجوم الناري لليفربول.. وعودة أوديجارد لأرسنال كلوب: لا يجب أن نقارن أي لاعب بـ هالاند حاليا فابينيو: نحن ليفربول أحد أفضل الفرق.. ومباراة أرسنال فرصة جيدة لإثبات ذلك جوارديولا ينتقد أداء دي بروين أمام ساوثامبتون 12 في 13.. ماذا فعل صلاح أمام أرسنال من قبل
أخر الأخبار
تشكيل مانشستر يونايتد - كاسيميرو أساسي.. ومارسيال رأس حربة دقيقة | الدوري الإنجليزي
كولر: عبد المنعم أصابني أثناء الاحتفال.. ولا أملك الوقت لرؤية معالم القاهرة 6 دقيقة | الكرة المصرية
تسبب في طرد وتسيد الهواء.. ماذا قدم مصطفى محمد أمام رين 7 دقيقة | المحترفون
مصطفى محمد يشارك في هزيمة نانت بثلاثية أمام ستاد رين 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
يعشق شباك أرسنال.. فيرمينو يسجل للمرة العاشرة أمام المدفعجية 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
طبيب الأهلي يكشف مستجدات تعافي بيرسي تاو وعمار حمدي 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
حسام حسن: كان يجب أن يبدأ الأهلي بقوة.. وهذا ما تعلمناه من الموسم الماضي 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر دوري أبطال إفريقيا - فلامبو (0)-(0) الزمالك .. رأسية أولى من نداي 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 4 أحمد عادل عبد الرحمن يرد عبر في الجول على حقيقة إيقافه 5 سنوات من كاف