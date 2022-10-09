مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (2) - (2) ليفربول.. إصابة جابريال ماجاليس

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 17:13

كتب : FilGoal

لاعبو أرسنال يحتفلون بهدف جابريال مارتينيلي في ليفربو

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة أرسنال ضد ليفربول في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

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ق. 57 جابريال ماجاليس يسقط على الأرض ويتلقى العلاج.

ق. 53 جووووول التعاااادل لـ ليفربول. بينية رائعة من ديوجو جوتا، ينهيها فيرمينو بلمسة في المرمى مسجلا التعادل.

جو جوميز يشارك بدلا من ترينت أرنولد مع بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+5 جوووول ثاااااني لـ أرسنال. مرتدة رائعة قادها جابريال مارتينيلي وأرسل عرضية مرت من الجميع وقابلها بوكايو ساكا بلمسة في المرمى.

ق. 40 لويس دياز يغادر الملعب مصابا، وروبيرتو فيرمينو يشارك بدلا منه.

ق. 33 التعاااااادل. عرضية أرضية من لويس دياز، قابلها داروين نونيز بلمسة في المرمى مسجلا التعادل.

ق. 31 محمد صلاح يخترق الدفاع ويسدد بجانب المرمى بقليل.

ق. 30 عرضية من ديوجو جوتا يحولها الدفاع نحو المرمى بالخطأ لكن رامسديل يتصدى ببراعة.

ق. 25 تمريرة من صلاح إلى داروين نونيز الذي يسدد ورامسديل يتصدى لها.

ق. 15 مطالبة بركلة جزاء بعد لمسة يد على جابرييل ماجاليز والحكم يأمر باستئناف اللعب.

ق.10 إصابة أرون رامسديل ومات تيرنر يجري عملية الإحماء.

ق2: جووووووول أول لأرسنال عن طريق مارتينلي بعد تمريرة من مارتن أوديجارد

بداية المباراة

محمد صلاح ليفربول أرسنال الدوري الإنجليزي
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