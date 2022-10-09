مباشر الدوري الفرنسي - ستاد رين (3) - (0) ناتت.. جوووول ثالث

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة نانت الفرنسي ضد ستاد رين في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

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ق82. جووول ثالث لرين عن طريق ديسيري دوي بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء

ق80. جوووول ثان لرين عن طريق مارتن تيريير بعد تلقيه تمريرة رائعة من امين جويري لينفرد ويضع الكرة في الشباك.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق26. أمين جويري يتقدم بالهدف الأول لرين برأسية.

بداية المباراة .. مصطفى محمد أساسي