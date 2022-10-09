مباشر أبطال إفريقيا - الاتحاد المنستيري (0) (0) الأهلي.. معلول يحاول من ركلة حرة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 15:45

كتب : FilGoal

دخلة جمهور الاتحاد المنستيري

يحل الأهلي ضيفا على الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

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ق.12 ركلة مباشرة ينفذها علي معلول وتصطدم بالحائط البشري

ق.2 عرضية من طاهر يمسكها البشير بن سعيد حارس الاتحاد المنستيري على مرتين

بداية المباراة

المباراة تبدأ في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الاتحاد المنستيري
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