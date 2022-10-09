مباشر أبطال إفريقيا - الاتحاد المنستيري (0) (0) الأهلي.. معلول يحاول من ركلة حرة
الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 15:45
كتب : FilGoal
يحل الأهلي ضيفا على الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.
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ق.12 ركلة مباشرة ينفذها علي معلول وتصطدم بالحائط البشري
ق.2 عرضية من طاهر يمسكها البشير بن سعيد حارس الاتحاد المنستيري على مرتين
بداية المباراة
المباراة تبدأ في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة
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