استراحة أبطال إفريقيا - الاتحاد المنستيري (0) (0) الأهلي.. نهاية الشوط الأول

يحل الأهلي ضيفا على الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

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نهاية الشوط الأول

ق.40 تسديدة من أكرم توفيق ولكن بعيدة عن المرمى

ق.38 ركلة حرة مباشرة للاتحاد المنستيري تصطدم بالحائط البشري للأهلي

ق25 تمريرة سحرية من سافيو بالكعب لعبد القادر وعرضية لكن من خارج الملعب

ق.16 ركلة حرة ينفذها طاهر ويقابلها لاعب الأهلي برأسية قوية من سافيو يتصدى لها البشير بن سعيد

ق.12 ركلة مباشرة ينفذها علي معلول وتصطدم بالحائط البشري

ق.2 عرضية من طاهر يمسكها البشير بن سعيد حارس الاتحاد المنستيري على مرتين

بداية المباراة

المباراة تبدأ في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة