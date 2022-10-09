دياب: الدوري مستمر أثناء كأس العالم وينتهي 30 يونيو.. ونكشف عن جوائز جديدة وشكل مختلف للدرع

كشف أحمد دياب رئيس رابطة أندية الدوري المصري عن موعدي بدء وانتهاء بطولة الدوري المصري للموسم المقبل، بجانب الكشف عن عدد من الجوائز الرسمية الجديدة.

وقال أحمد دياب في تصريحات خلال قرعة بطولة الدوري المصري: "بطولة الدوري المصري في الموسم الماضي شهدت العديد من المكتسبات".

وأوضح "عادت الجماهير إلى المدرجات. بدأنا بألفين مشجع، وأنهينا المسابقة في حضور 5 ألاف مشجع".

وأضاف "جودة بث المباريات اختلفت تماما، وأسسنا رابطة أندية الدوري المصري".

دياب أتبع "القرعة أصبحت مفتوحة عكس المواسم السابقة، والقمة أقيمت في موعدها بلا أي تأجيل وعلى ملعبي الفريقين لأول مرة منذ 1966، بجانب التوأمة بين الرابطتين المصرية والإماراتية".

رئيس رابطة الأندية استمر "أعداد الجماهير ستزيد مع بداية الموسم. سنبدأ بـ 6 ألاف مشجع للمباراة، وسنستمر حتى تعود الجماهير بالسعة الكاملة للمدرجات".

وانتقل دياب للحديث عن الموسم المقبل، فقال: "سنبدأ المسابقة يوم 18 أكتوبر الجاري، وتنتهي يوم 30 يونيو. ومن أجل ذلك، سنلعب مباريات بحد أقصى 4 جولات من الدوري أثناء كأس العالم".

وواصل "هذا الموسم سيشهد تواجد درعا جديدا للدوري سنكشف عنه لاحقا، كما سنعلن عن جوائز رسمية لأفضل لاعب لكل جولة وكل شهر، وهداف المسابقة. أشياء كان يفترض أن تتواجد منذ فترة طويلة".

وأسفرت قرعة الدوري المصري عن مواجهة قوية بين الأهلي والإسماعيلي في الجولة الأولى، فيما يلعب الزمالك مع سموحة.

وجاءت مباريات الجولة الأولى كالتالي:

**الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة الأولى

**بيراميدز ضد إنبي في الجولة الأولى

**فيوتشر ضد حرس الحدود في الجولة الأولى

**الاتحاد ضد أسوان في الجولة الأولى

**فاركو ضد البنك الأهلي في الجولة الأولى

**سيراميكا كليوبترا ضد المصري في الجولة الأولى

**غزل المحلة ضد المقاولون العرب في الجولة الأولى

**الزمالك ضد سموحة في الجولة الأولى

**طلائع الجيش ضد الداخلية في الجولة الأولى