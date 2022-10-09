للمرة الثالثة.. كوكا أساسي في تشكيل ألانيا سبور

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 15:12

كتب : FilGoal

كوكا

أعلن فرانشيسكو فاريولي مدرب ألانيا سبور تشكيل فريقه لمواجهة هاتاي سبور في الجولة التاسعة من الدوري التركي.

ويظهر أحمد حسن كوكا في تشكيل ألانيا سبور الأساسي للمرة الثالثة على التوالي.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

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الحارس: أليكس رونارسون

الدفاع: بيدرو بيريرا - فاتح أكسوي - فوركان باير - جوري بالكوفيتش

الوسط: أموت جونيس - إدريسا دومبيا - راسول

الهجوم: دانييل كاندياس - أحمد حسن "كوكا" - افكان بكيروغلو

وشارك كوكا في 3 مباريات مع ألانيا سبور منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وتمكن خلالهم من تسجيل هدفا وحيد في مباراته الأولى.

ويحتل ألانيا سبور المركز الـ 11 برصيد 9 نقاط.

كوكا ألانيا سبور
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