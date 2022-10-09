تشكيل الأهلي - سافيو وشادي حسين يقودا الهجوم.. وعودة أكرم توفيق أمام المنستيري

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 14:51

كتب : FilGoal

برونو سافيو لاعب الأهلي

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن تشكيله الأول، لمواجهة الاتحاد المنستيري اليوم الأحد.

ويحل الأهلي ضيفًا على الاتحاد المنستيري التونسي في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي شهد البدء بـ برونو سافيو المهاجم البرازيلي الجديد بجانب شادي حسين الوافد الجديد الثاني.

من جهة أخرى، يعود أكرم توفيق لشغل مركز الظهير الأيمن لأول مرة منذ الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

يعود كذلك طاهر محمد طاهر للتشكيل الأساسي بعد الشفاء من الإصابة، فيما يعود محمد الشناوي لحراسة المرمى بعد فترة من الراحة حصل عليها.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق - محمد عبد المنعم - محمود متولي - علي معلول.

الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج.

أمامهما: برونو سافيو - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: شادي حسين.

وتأهل الاتحاد المنستيري لدور الـ 32 بتخطيه الجيش الرواندي في الدور التمهيدي الأول.

واحتل الأهلي المركز الثاني في الموسم الماضي بعد خسارته النهائي أمام الوداد البيضاوي المغربي.

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