مباشر قرعة الدوري - تكريم محمد عبد المنصف

الأحد، 09 أكتوبر 2022 - 13:42

كتب : FilGoal

قرعة الدوري المصري

تقام قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2022\2023 اليوم الأحد في تمام الثانية مساءً.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة لنتائج القُرعة.

----------------

**تكريم محمد عبد المنصف بعد اعتزاله كرة القدم

**تكريم هدافي الدوري المصري التاريخيين: علي أبو جريشة وأسامة خليل وعلي خليل وحسن شحاتة ومحمود الخطيب وجمال جودة وأيمن شوقي وعماد سليمان وجمال عبد الحميد وأحمد الكاس وبشير عبد الصمد، عبد الله الصاوي وأحمد ساري وأيمن محب وعبد الحميد بسيوني وحسام حسن وطارق السعيد وأحمد بلال وعبد الحليم علي وعماد متعب وعلاء إبراهيم ومحمود عبد الرازق شيكابالا وحسام بابلو وأحمد الشيخ وأحمد علي كامل وعبد الله السعيد ومحمد شريف وأحمد سيد زيزو

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة: سيكون هناك جوائز مالية وجوائز فردية منتظمة، ودرع جديد للدوري

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة: كأس الرابطة ستكون بشكل مختلف عن الموسم الماضي.

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة: الموسم يبدأ 18 أكتوبر وينتهي 30 يونيو. سنلعب بحد أقصى 4 جولات أثناء كأس العالم، لا نريد ذلك، ولكن ذلك حتى نتمكن من إنهاء الموسم في موعده.

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة: أعداد الجماهير ستزيد مع بداية الموسم، رجاء لمجالس إدارات الأندية أن لدينا واجب أن نتحدث مع الجمهور، والجمهور لديه واجب، نريد زيادة الإعداد للوصول للطاقة القصوى. سنبدأ الموسم بـ 6 آلاف مشجع في كل مباراة.

**انطلاق مراسم القرعة

**القُرعة لن تكون موجهة، يمكن للأهلي والزمالك أن يلتقيا في أي جولتين بالمسابقة.

**الزمالك هو حامل اللقب في آخر موسمين.

الدوري المصري
نرشح لكم
تشكيل الأهلي - سافيو وشادي حسين يقودا الهجوم.. وعودة أكرم توفيق أمام المنستيري الأهلي يكشف عن أرقام قمصان لاعبيه.. سافيو برقم وليد سليمان وعبد القادر بـ 9 الصفقة الـ 19.. أسوان يضم محمود نعيم الدرجة الثانية - المصري بالسلوم يوضح لـ في الجول آلية التعاون مع إنبي غريب باكيا: الرحيل عن الأهلي صعب.. وحاولنا الفوز بالدوري بعد تصعيدنا موعد مباريات الأحد 9 أكتوبر 2022.. جدول مزدحم وقرعة الدوري المصري فتح الله: لا يوجد مركز في الفريق نشعر منه بالقلق.. ولم أتفاجئ من قرار السعيد اليوم بداية أعمال حفر بناء استاد المصري الجديد
أخر الأخبار
كرة يد - الأهلي يختتم مشواره في بطولة إفريقيا بـ المركز الثالث بعد الفوز على الإفريقي 7 دقيقة | كرة يد
تشكيل الأهلي - سافيو وشادي حسين يقودا الهجوم.. وعودة أكرم توفيق أمام المنستيري 11 دقيقة | الكرة الإفريقية
كلوب: لا يجب أن نقارن أي لاعب بـ هالاند حاليا 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة ريال مدريد – عودة بنزيمة.. واستمرار غياب كورتوا أمام شاختار 52 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يكشف عن أرقام قمصان لاعبيه.. سافيو برقم وليد سليمان وعبد القادر بـ 9 ساعة | الكرة الإفريقية
مباشر قرعة الدوري - تكريم محمد عبد المنصف ساعة | الكرة المصرية
بيلينجهام يعتذر للاعب بايرن.. ونوير يدافع عنه ساعة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الاتحاد يكشف لـ في الجول عن إصابة فودة ومدة غيابه في البطولة العربية ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 4 أحمد عادل عبد الرحمن يرد عبر في الجول على حقيقة إيقافه 5 سنوات من كاف