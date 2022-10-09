أحمد سامي: إدارة سيرميكا تفاوض الأهلي حول صيغة ضم صلاح محسن

كشف أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا عن وجود مفاوضات بين إدارة الفريق لصيغة ضم صلاح محسن لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال سامي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "هناك مفاوضات حاليا بين إدارة الفريق وإدارة الأهلي حول صيغة انتقال صلاح محسن لسيراميكا كليوباترا سواء كان بالإعارة أو البيع النهائي".

وتابع "صلاح محسن يمكنه صنع الفارق مع أي فريق لأنه لاعب مرن يستطيع اللعب كرأس حربة أو جناح وأنا أحتاج تلك المرونة".

وأضاف "زياد طارق من اللاعبين الرائعين وهناك لاعبين عرفنا أنهم متاحين ولكن في وقت متأخر".

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وأتم "أرغب في ضم بعض اللاعبين الآخرين من الأهلي خلال الـ 48 ساعة المقبلين قبل غلق باب القيد".

وشارك محسن مع الأهلي في الموسم الماضي في 20 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل هدف وصناعة ثلاثة أهداف.