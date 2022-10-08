ناجلسمان: شكوك حول إصابة ألفونسو دافيز بارتجاج في المخ

كشف يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونيخ عن وجود شكوك بإصابة ألفونسو دافيز الظهير الأيسر للفريق بارتجاج في المخ.

وكان دافيز قد خرج ما بين شوطي المباراة بسبب تعرضه لإصابة بعد التحام مع جودي بيلينجهام.

وتعادل بايرن ميونيخ مع دورتموند بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

وسجل دورتموند هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة برأسية أنتوني موديست.

وقال ناجلسمان خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد كانت مباراة متكافئة ولكن أتيحت لنا العديد من الفرص خلال الشوط الثاني لتأمين الفوز".

واستمر "النتيجة عادلة لأننا فرطنا في فرص كثيرة لقتل المباراة وبعدها دافعنا بطريقة غير جيدة واستقبلنا الأهداف، التعادل جعلنا نتأمل ولكنه لم يكن غير مستحق وكان علينا الدفاع بطريقة أفضل".

وتابع "دي ليخت خرج لأنه مصاب وهناك شكوك حول إصابة ألفونسو دافيز بارتجاج في المخ وهذا غير مفاجئ نظرا لأنه تعرض لركلة في الوجه".

وأكمل "لقد حصلنا على دورة قبل أربعة أشهر وأخبرونا إن الركل في الوجه يستحق البطاقة الحمراء وليست هناك حاجة لمناقشة ذلك الكرة كانت تستحق البطاقة الحمراء بكل تأكيد".

وارتفع رصيد بايرن ميونيخ للنقطة الـ 16 في المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطة عن يونيون برلين الذي سيواجه شتوتجارت غدا، وبفارق الأهداف عن دورتموند الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط في المركز الرابع.

وسيحل دورتموند ضيفا في المباراة المقبلة على يونيون برلين، بينما سيتواجه بايرن ميونيخ مع فرايبوج على أليانز أرينا.