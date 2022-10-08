انتهت في الدوري الإسباني - خيتافي (0) - (1) ريال مدريد

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 20:49

كتب : FilGoal

رودريجو - فينيسيوس جونيور - ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة خيتافي ضد ريال مدريد ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

-----

ق 89 ماريانو دياز بدلا من رودريجو

ق 83 ناتشو فيرنانديز وماركو أسينسيو بدلا من إيدر ميليتاو وإدواردو كامافينجا

ق 66 بورتو ومنير الحدادي بدلا من كارلس ألينيا وبورخا مايورال

ق 58 إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو

ق 57 جوووووول الثاني.. فالفيردي يرسل الكرة إلى رودريجو والأخير يضعها فوق الحارس لتسكن الشباك.. 2-0

ق 48 متابعة خطيرة من أوريلين تشواميني ولكن الحارس يتصدى

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43 القرار النهائي.. لا ركلة جزاء، ورمية تماس لصالح خيتافي

ق 41 جدل حول ركلة جزاء لصالح فينيسيوس جونيور.. الركلة قد لا تحتسب بسبب خروج الكرة على خط التماس قبل الوصول إلى تلك اللعبة

ق 39 عرضية من فالفيردي ورأسية من رودريجو ولكن الحارس دافيد سوريا يتألق في التصدي

ق 37 تسديدة خطيرة من فيديريكو فالفيردي ولكن فوق العارضة كالعادة

ق 27 لوكا مودريتش يسدد من ركلة حرة ولكن فوق العارضة

ق 20 كارلس ألينيا يرد من جانب خيتافي، ولكن أيضا فوق العارضة

ق 19 رودريجو يسدد على حدود المنطقة ولكن مرة أخرى فوق العارضة

ق 9 لوكا مودريتش يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 7 داني كارفاخال يتلقى التمريرة ويسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 3 جووووووول ريال مدريد لا يهدر الوقت.. إيدر ميليتاو يسجل الأول من ركنية لوكا مودريتش

بداية المباراة

الدوري الإسباني ريال مدريد خيتافي
نرشح لكم
قدم مودريتش ورأس ميليتاو.. ريال مدريد يجتاز خيتافي ويسترد الصدارة مؤقتا كوريا يقود أتليتكو مدريد لفوز صعب على جيرونا تشكيل ريال مدريد - رودريجو يعوض بنزيمة وعودة مودريتش لمواجهة خيتافي مؤتمر تشافي: مهمة صعبة تنتظرنا أمام سيلتا فيجو.. وهذا موقفنا من شكوى حكم مباراة إنتر قائمة برشلونة – تشافي يستعين بلاعب مغربي لأول مرة أمام سيلتا فيجو.. وعودة دي يونج برشلونة يعلن جاهزية فرينكي دي يونج لمواجهة سيلتا فيجو مؤتمر أنشيلوتي: بنزيمة قد يلعب ضد خيتافي بشرط واحد.. ولا تعليق عن ضم هالاند في ولاية ثانية.. سامباولي يعود لقيادة إشبيلية
أخر الأخبار
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ناديان يرغبان في ضم عماد ميهوب.. وهذا الأقرب للتعاقد معه 4 دقيقة | الكرة المصرية
المصري: سنعلن الصفقات بعد قيدها بشكل رسمي.. سنستقر على الملعب خلال 48 ساعة 19 دقيقة | الكرة المصرية
إنبي يكشف كواليس مفاوضات الزمالك لضم مصطفى شلبي.. وموقف علي فوزي 21 دقيقة | الكرة المصرية
نوران جوهر ودينا مشرف ضمن قائمة 30 شخصية واعدة عربيا في فوربس 26 دقيقة | رياضات أخرى
محمود شبانة: أنا من طلبت الإعارة.. وهدفي الانضمام لمنتخب مصر من بوابة سموحة 31 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من كاف يوضح لـ في الجول البروتوكول بعد عدم عقد مؤتمر لـ كولر قبل مواجهة الاتحاد المنستيري 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
في غياب ميسي وطرد راموس.. باريس سان جيرمان يتعادل سلبيا مع ريمس 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
قدم مودريتش ورأس ميليتاو.. ريال مدريد يجتاز خيتافي ويسترد الصدارة مؤقتا 56 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 انتهت الدوري الإيطالي - ميلان (2) (0) يوفنتوس.. فوز الروسونيري 3 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 4 أحمد عادل عبد الرحمن يرد عبر في الجول على حقيقة إيقافه 5 سنوات من كاف