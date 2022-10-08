استراحة الدوري الإسباني - خيتافي (0) - (1) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول
السبت، 08 أكتوبر 2022 - 20:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة خيتافي ضد ريال مدريد ضمن منافسات الأسبوع الثامن للدوري الإسباني.
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نهاية الشوط الأول
ق 43 القرار النهائي.. لا ركلة جزاء، ورمية تماس لصالح خيتافي
ق 41 جدل حول ركلة جزاء لصالح فينيسيوس جونيور.. الركلة قد لا تحتسب بسبب خروج الكرة على خط التماس قبل الوصول إلى تلك اللعبة
ق 39 عرضية من فالفيردي ورأسية من رودريجو ولكن الحارس دافيد سوريا يتألق في التصدي
ق 37 تسديدة خطيرة من فيديريكو فالفيردي ولكن فوق العارضة كالعادة
ق 27 لوكا مودريتش يسدد من ركلة حرة ولكن فوق العارضة
ق 20 كارلس ألينيا يرد من جانب خيتافي، ولكن أيضا فوق العارضة
ق 19 رودريجو يسدد على حدود المنطقة ولكن مرة أخرى فوق العارضة
ق 9 لوكا مودريتش يسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة
ق 7 داني كارفاخال يتلقى التمريرة ويسدد ولكن الكرة تمر فوق العارضة
ق 4 جووووووول ريال مدريد لا يهدر الوقت.. إيدر ميليتاو يسجل الأول من ركنية لوكا مودريتش
بداية المباراة