مباشر البطولة العربية للسلة - الاتحاد (40) - (41) الكويت.. مباراة مشتعلة
السبت، 08 أكتوبر 2022 - 18:13
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الاتحاد ضد الكويتي الكويتي في البطولة العربية لكرة السلة.
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نهاية الربع الثاني بتقدم الكويت 41-40
ق19: الاتحاد يتقدم 38-37
ق17: الاتحاد يقلب النتيجة 33-32
ق14: الكويت الكويتي يتقدم 29-26
نهاية الربع الأول بالتعادل 19-19
ق6: الاتحاد يتقدم 16-11
بداية المباراة
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