مباشر البطولة العربية للسلة - الاتحاد (40) - (41) الكويت.. مباراة مشتعلة

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 18:13

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - سلة البطولة العربية

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة الاتحاد ضد الكويتي الكويتي في البطولة العربية لكرة السلة.

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نهاية الربع الثاني بتقدم الكويت 41-40

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ق19: الاتحاد يتقدم 38-37

ق17: الاتحاد يقلب النتيجة 33-32

ق14: الكويت الكويتي يتقدم 29-26

نهاية الربع الأول بالتعادل 19-19

ق6: الاتحاد يتقدم 16-11

بداية المباراة

كرة سلة البطولة العربية الاتحاد كرة سلة
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