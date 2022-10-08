مباشر الكلاسيكير - بايرن ميونيخ ضد بوروسيا دورتموند

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ في الجولة التاسعة من الدوري الألماني.

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المباراة ستبدأ في تمام الساعة الـ 6:30.