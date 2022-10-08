مباشر الدوري الإيطالي - ميلان (0) (0) يوفنتوس.. القائم يمنع الأول

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 17:44

كتب : FilGoal

يوفنتوس × ميلان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ميلان ويوفنتوس في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

ويحتل ميلان المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

بينما يحتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 13 نقطة.

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ق 20: القائم الأيمن يمنع تقدم ميلان.. ركنية نفذها تونالي وكاد لياو أن يسجل بالكعب لكن الكرة إلى الخارج.

ق 12: تسديدة من دانيلو من خارج المنطقة تمر دون خطورة

ق 8: تسديدة من كوادرادو تمر بجوار القائم الأيمن.

بداية القمة

ميلان يوفنتوس الدوري الإيطالي
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