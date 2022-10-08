مباشر كرة سلة – الأهلي (60) - (57) الرياضي.. الربع الثالث
السبت، 08 أكتوبر 2022 - 15:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي الأهلي والرياضي اللبناني التي تقام في ثالث جولات البطولة العربية لكرة السلة.
وكان الأهلي فاز في أول مباراتين على حساب الميناء اليمنى والغرافة القطري.
وتنطلق المباراة في تمام الرابعة مساء بتوقيت القاهرة.
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الأهلي يتقدم 54-53.
انطلاق الربع الثالث.
نهاية الربع الثاني بتقدم الأهلي 46-42.
الأهلي يتقدم في النتيجة 25-22.
انطلاق الربع الثاني.
نهاية الربع الأول بتقدم الرياضي 20-18.
الرياضي يتقدم 10-7.
الأهلي يتقدم 7-2.
انطلاق المباراة.
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