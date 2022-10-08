مباشر – أوجسبورج (0) - (0) فولفسبورج.. التعادل مستمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أوجسبورج وفولفوسبورج التي تقام في ملعب إمبولس آرينا في تاسع جولات الدوري الألماني.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف عصرا.

ويتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي مع فريقه فولفسبورج.

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انطلاق المباراة.