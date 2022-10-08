مباشر – أوجسبورج (0) - (0) فولفسبورج.. التعادل مستمر
السبت، 08 أكتوبر 2022 - 15:18
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أوجسبورج وفولفوسبورج التي تقام في ملعب إمبولس آرينا في تاسع جولات الدوري الألماني.
وتنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف عصرا.
ويتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي مع فريقه فولفسبورج.
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انطلاق المباراة.
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