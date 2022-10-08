انتهت – أوجسبورج (1) - (1) فولفسبورج.. تعادل رفاق مرموش

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي أوجسبورج وفولفوسبورج التي تقام في ملعب إمبولس آرينا في تاسع جولات الدوري الألماني.

وتنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف عصرا.

ويتواجد عمر مرموش في التشكيل الأساسي مع فريقه فولفسبورج.

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نهاية المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

ق75: مرموش يغادر المباراة مستبدلا.

ق55: جوووووول روبرت جومني يدرك التعادل لأوجسبورج.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم فولفسبورج بهدف دون رد.

ق27: جوووووول يانيك جيرهاردت يسجل الهدف الأول لفولفسبورج.

ق25: مرموش يحاول اللحاق بكرة بينية لكنه لم يستطع.

ق15: كاستييلز حارس فولفسبورج يتألق ويحرم أوجسبورج من هدف محقق.

انطلاق المباراة.