سبورت: مانشستر يونايتد حدد شرط انتقال دالوت إلى برشلونة

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 11:33

كتب : FilGoal

ديوجو دالوت

حدد مانشستر يونايتد شرطه المالي للتخلي عن لاعبه البرتغال ديوجو دالوت لصالح برشلونة.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع دالوت خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن مانشستر يونايتد حدد 25 مليون يورو للموافقة على انتقال دالوت لصفوف برشلونة.

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وأضافت أن الظهير الأيمن البرتغالي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري لكن يونايتد يملك خيار التمديد لموسم جديد.

وأشارت إلى أن دالوت كان قريبا من الرحيل إلى برشلونة في صفقة تبادلية مع سيرجينيو ديست لكن إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد تمسك باللاعب البرتغالي.

الصحفية الإسبانية ذكرت أيضا أن برشلونة يضع دالوت خيار أول لتدعيم الجهة اليمني وحددت ستيفان سينجو لاعب تورينو وفاندرسون لاعب موناكو ضمن خططها حال فشل صفقة دالوت.

دالوت شارك مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي في 10 مباريات وصنع هدفين بجميع المسابقات.

صاحب الـ23 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2018 قادما من بورتو مقابل 22 مليون يورو.

برشلونة ديوجو دالوت مانشستر يونايتد
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