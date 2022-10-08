نجاح تام في التمرير والصراعات.. ماذا قدم حجازي أمام الفتح
السبت، 08 أكتوبر 2022 - 00:14
كتب : FilGoal
بمشاركة أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، فاز الفريق على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
أحمد حجازي
النادي : الاتحاد
جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري السعودي للمحترفين.
الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الشباب المتصدر.
وإليكم أبرز ما قدمه حجازي في المباراة بالأرقام:
لعب: 90 دقيقة
لمس الكرة: 33 مرة
التمريرات الصحيحة: 24 من 24
دقة التمرير: 100%
الكرات الطولية الصحيحة: 3 من 3
اعتراض التسديدات: 1
التدخلات الناجحة: 1 من 1
الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 2
الإبعاد: 6
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