نجاح تام في التمرير والصراعات.. ماذا قدم حجازي أمام الفتح

بمشاركة أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، فاز الفريق على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

أحمد حجازي النادي : الاتحاد الاتحاد

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري السعودي للمحترفين.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الشباب المتصدر.

وإليكم أبرز ما قدمه حجازي في المباراة بالأرقام:

لعب: 90 دقيقة

لمس الكرة: 33 مرة

التمريرات الصحيحة: 24 من 24

دقة التمرير: 100%

الكرات الطولية الصحيحة: 3 من 3

اعتراض التسديدات: 1

التدخلات الناجحة: 1 من 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 2

الإبعاد: 6