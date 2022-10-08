نجاح تام في التمرير والصراعات.. ماذا قدم حجازي أمام الفتح

السبت، 08 أكتوبر 2022 - 00:14

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

بمشاركة أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، فاز الفريق على الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

الاتحاد

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري السعودي للمحترفين.

الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الشباب المتصدر.

أخبار متعلقة
بمشاركة حجازي وغياب طارق حامد.. الاتحاد يجتاز الفتح بثلاثية حجازي: طريقة لعبنا لم تتغير بعد طرد طارق حامد الأكثر استخلاصا للكرة.. ماذا قدم أحمد حجازي مع الاتحاد أمام النصر بسبب اللعب العنيف.. غرامة بجانب الإيقاف لـ طارق حامد بعد الطرد أمام النصر

وإليكم أبرز ما قدمه حجازي في المباراة بالأرقام:

لعب: 90 دقيقة

لمس الكرة: 33 مرة

التمريرات الصحيحة: 24 من 24

دقة التمرير: 100%

الكرات الطولية الصحيحة: 3 من 3

اعتراض التسديدات: 1

التدخلات الناجحة: 1 من 1

الصراعات الأرضية الناجحة: 2 من 2

الإبعاد: 6

أحمد حجازي اتحاد جدة الفتح الدوري السعودي
نرشح لكم
خبر في الجول - بسبب مصطفى فتحي.. طلب أخير من الزمالك إلى التعاون قبل اللجوء لـ فيفا بمشاركة حجازي وغياب طارق حامد.. الاتحاد يجتاز الفتح بثلاثية مؤمن سليمان: من الصعب استقطاب لاعبي الدوري المصري إلى العراق.. وفكرت في هذين اللاعبين أفشة: ضغط المباريات ليس عذرا في الأهلي.. ويجب على اللاعبين فهم الجماهير بي إن سبورتس تحصل على حقوق بطولات الاتحاد الآسيوي حتى 2032 هدف الأهلي السابق.. الرياضية السعودية: ماشاريبوف يحتاج إلى عملية جراحية رغم الهدف الرائع.. أهلي جدة يتعادل في أولى مبارياته مع موسيماني كأس الاتحاد الآسيوي – كوالالمبور سيتي يتأهل للنهائي ويواجه السيب العماني
أخر الأخبار
مرتضى منصور يعلن انضمام يوسف حسن إلى الزمالك 14 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أليجري: ميلان سيرغب بالانتقام أمام يوفنتوس بعد الخسارة في دوري الأبطال 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
الاتحاد المنستيري يكشف عدد مقاعد الأهلي في مباراة أبطال إفريقيا 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - محمد عبد السلام يقترب من قائمة الانتظار في الزمالك ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - بيراميدز والبنك الأهلي مهتمان بضم سيف جعفر.. وموقف اللاعب ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - بسبب مصطفى فتحي.. طلب أخير من الزمالك إلى التعاون قبل اللجوء لـ فيفا ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - الزمالك يكثف مفاوضاته لضم يوسف حسن ساعة | الكرة المصرية
نجاح تام في التمرير والصراعات.. ماذا قدم حجازي أمام الفتح ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (26) (25) الأهلي.. فوز أبيض قاتل 2 "اتفقنا مع ناد آخر".. التعاون يكشف تفاصيل مثيرة بشأن انتقال مصطفى فتحي إلى بيراميدز 3 كرة يد – موعد مواجهة الأهلي ضد الزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا.. والقنوات الناقلة 4 كاف يوقف مدرب مصري لمدة 5 سنوات بسبب تزوير الرخصة التدريبية