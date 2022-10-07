هيجواين: سيهتفون باسمك ثم يسبونك.. خسرت مختلف النهائيات وكنت من أهدر

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 - 22:21

كتب : FilGoal

جونزالو هيجواين

عاد جونزالو هيجواين مهاجم إنتر ميامي الأمريكي بالذاكرة إلى فترة تواجده في نابولي، الذي انتقل إليه في 2013، كما استعرض الكبوات التي لاحقته مع منتخب الأرجنتين.

وقال هيجواين في تصريحاته لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: "هناك لحظات يستحيل نسيانها. لقد كان شعورا من أفضل ما يمكن للاعب أن يحظى به".

وأضاف "أن تسمع الملعب كاملا ممتلئا بالمشجعين يهتفون باسمك بعد هدف. تنتابني القشعريرة حين أفكر بذلك حتى اليوم".

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وتابع هيجواين "لكن العكس يمكن أن يحدث أيضا. في كرة القدم ليس كل شيء جميلا. في يوم ما سيهتف 60 ألف باسمك، وبعد 15 يوم ربما يسبونك".

هذا ما حدث حين انتقل المهاجم الأرجنتيني من نابولي إلى الغريم يوفنتوس مقابل 90 مليون يورو في صفقة ضخمة، وهي قيمة الشرط الجزائي.

وأوضح "من اللحظات السيئة تتعلم وتنضج. شخصيا لست نادما على أي شيء. خسرت الكثير من النهائيات، في كوبا أمريكا وكأس العالم، وكنت سيئ الحظ لدرجة أني كنت الشخص الذي أضاع فرصة هامة".

واختتم "هذه كانت أوقات صعبة، ولكن في العام التالي تم بيعي إلى يوفنتوس مقابل 90 مليون يورو وأصبحت أغلى لاعب أرجنتيني في التاريخ. هذا هو الوقت الذي تلحظ فيه أن لا شيء يمكنه تشتيتك عن هدفك".

وقضى هيجواين 3 مواسم في نابولي منذ انتقاله إليه قادما من ريال مدريد، ليسجل 91 هدفا في 146 مباراة بجميع المسابقات، ثم انتقل إلى يوفنتوس في صيف 2016 ليسبب موجة غضب عارمة في مدينة فريقه السابق.

جونزالو هيجواين
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