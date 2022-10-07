مؤتمر بوتر – عن أوباميانج وهالاند وشروط عودة كانتي.. واستقبال دييجو كوستا المنتظر

تحدث جراهام بوتر مدرب تشيلسي في مؤتمر صحفي عن مستجدات إصابات لاعبيه ويسلي فوفانا ومارك كوكوريا ونجولو كانتي، كما أجاب عن المقارنة بين أدوار مهاجمه بيير إيميريك أوباميانج وهداف الدوري إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

وإليكم ما قاله بوتر خلال المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة ولفرهامبتون في الأسبوع العاشر للدوري الممتاز:

إصابة ويسلي فوفانا

حالته ليست بالسوء الذي اعتقدناها وهذا جيد. بعد المباراة كنا نشعر بالقلق. سيغيب لبضعة أسابيع.

يمكنه اللعب مجددا قبل كأس العالم، هذا احتمال قائم ويتوقف على كيفية سير تعافيه، ولكن لا أريد وضع أي جداول زمنية له.

مستجدات نجولو كانتي

إنه يبذل الزيد مع الفريق. ليس جاهزا للعب في عطلة الأسبوع ولكنه يقترب.

من المحبط ألا يلعب معنا ولكن الأمر على ما هو عليه. لا يوجد شيء يمكننا فعله. الإصابة حدثت والآن نحن نحاول استعادته بالشكل الملائم.

تاريخ اللاعب مع الإصابات يرتبط بقرار عدم إشراكه حتى يكون جاهزا بصورة تامة. سلامة اللاعب أمر هام، ولا أريد أخذ أي مخاطرات.

أفهم أن علينا اتخاذ بعض القرارات ولكن من وجهة نظري أريد ضمان سلامة اللاعب ثم جاهزيته الكاملة للعب باستمرار، هذه أفضل طريقة لبناء علاقة مع اللاعبين واستعادتهم بصورة أقوى.

ولفرهامبتون بدون مدرب دائم بعد إقالة برونو لاج

هذا قد يفيدنا وقد يضرنا. لا أعلم، فتركيزي على ضمان جاهزيتنا للعب. لدينا وقت يكفي للتحضير. أنتم ترون مباريات الدوري الإنجليزي والفوارق صغيرة للغاية. لقد خسروا عدة مباريات بصعوبة.

على الصعيد التاريخي دائما ما تمثل هذه المباراة نوع من التحدي. يجب أن نتعافى ونصبح جاهزين للعب.

انضمام دييجو كوستا مهاجم تشيلسي السابق إلى ولفرهامبتون

أحترمه على مسيرته وما حققه. إنه لاعب ولفرهامبتون الآن وسيكون جاهزا للعب. الكل في النادي يعرف مدى جودته، ولقد تابعته في مسيرته ولدي احترام كبير له ولما حققه كلاعب.

هناك العديد من اللاعبين الموهوبين في ولفرهامبتون خصوصا في الهجوم. لديهم عدة مهاجمين يمكنهم إلحاق الضرر بنا ولذلك يجب أن نكون جاهزين.

رحيله بخلافات مع المدرب أنطونيو كونتي؟ لست واثقا من أنه سيحظى باستقبال جيد ولكني أتمنى ذلك. دائما تتمنى ذلك للاعبين الذين حققوا شيئا للنادي. هذا ليس شأني لأقرره، فأنا أركز على فريقي.

مارك كوكوريا

إنه جاهز للعب وتعافى بالكامل. كان بحاجة للوقت، وتواجد على مقاعد البدلاء أمام ميلان حتى يحظى بالمزيد من وقت الراحة، ولذلك سيشارك غدا.

بيير إيميريك أوباميانج

لا أعرف ماذا فعلت تحديدا لأساعده على التسجيل، فالأكثر يعود لأنه كان يعمل مع المجموعة وينخرط في أساسيات ما نريد فعله. كلما عمل الفريق بشكل جيد، كلما يعمل الهجوم بصورة أفضل وتزيد حظوظه في التسجيل.

التسجيل ليس عمله الوحيد وأعتقد أن بقية عمله لا تُلاحظ. نحن سعداء لأجله وسعداء بتسجيله ونتمنى استمرار ذلك.

هل دور هالاند الوحيد هو التسجيل؟

بالتأكيد الفريقان في مرحلتين مختلفتين من التطور والكل يختلف في طريقة اللعب. بيير يعمل بشكل جيد مع الفريق ومن الجيد أنه يسجل.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 13 نقطة، فيما يحتل ولفرهامبتون المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.