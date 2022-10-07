كرة يد - بهدف في الثانية الأخيرة.. الزمالك ينتصر على الأهلي ويتأهل لنهائي بطولة إفريقيا

انتصر الزمالك على الأهلي في الثانية الأخيرة بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد بنتيجة 26-25.

وتستضيف تونس النسخة 43 من دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية، ويقام النهائي يوم 9 أكتوبر الجاري.

وبذلك يلتقي الزمالك مع الترجي التونسي في المباراة النهائية بعدما تفوق الأخير على الإفريقي في اللقاء الأول من مرحلة نصف النهائي.

ولم تقم البطولة في آخر عامين، ويحمل الزمالك لقب آخر نسخة التي أقيمت في 2019 في كاب فيردي، وهو صاحب الرقم القياسي بـ 12 تتويجا.

ويمتلك الزمالك فرصة للثأر من الترجي بعدما فاز بطل تونس على الزمالك منذ أيام قليلة في نهائي البطولة العربية.

وسيلتقي الأهلي مع الإفريقي يوم الأحد في الواحدة والنصف ظهرا في مباراة تحديد المركز الثالث.

وستقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل في السادسة والنصف مساءً.

وصف المباراة

تقدم الأهلي في اللقاء بهدف في الدقيقة الأولى، ثم تعادل أحمد الأحمر بعد دقيقة مباشرة.

التعادل ظل مستمر، حتى تقدم الأهلي بفارق هدف في الدقيقة الثامنة لتصبح النتيجة 4-3.

ظل الوضع قائما بتقدم الأهلي بفارق هدف حتى انتصاف الشوط الأول عندما وصلت النتيجة لـ 6-5 للأهلي.

استطاع الزمالك قلب الطاولة سريعا بـ 3 أهداف متتالية، متقدما في الدقيقة 17 بنتيجة 8-6.

عاد الأهلي في النتيجة بالدقيقة 21 لتصبح 9-9 بين الفريقين وظل التعادل مستمرا حتى الدقيقة 24.

وسع الزمالك الفارق لهدفين مرة أخرى في الدقيقة 26 لتصبح النتيجة 12-10.

وقبل نهاية الشوط الأول أصبحت النتيجة 13-12، وخطف الأهلي نتيجة التعادل في الثانية الأخيرة لتصبح النتيجة 13-13.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بكل قوة فسجل 3 أهداف في أول 4 دقائق، استطاع الزمالك أن يتعادل وتصبح النتيجة 17-17 بين الفريقين في الدقيقة من عمر اللقاء.

تقدم الزمالك في الدقيقة 43 بنتيجة 20-19، ثم عاد التعادل من جديد مع انتصاف الشوط بنتيجة 20-20.

تقدم الزمالك في الدقيقة 48 بفارق هدفين، وظل محافظا على تقدمه واستطاع الأهلي في الدقيقة 54 من العودة في النتيجة بالتعادل 24-24.

في الدقائق الخمس الأتية، لم يسجل كل فريق سوى هدف واحد، إذا وصلت النتيجة لـ 25-25 حتى الوصول لآخر 35 ثانية.

توقفت المباراة بوقت مستقطع، وأهدر الأهلي فرصته في التقدم لترتد الكرة سريعا بتمريرة من كريم هنداوي إلى أحمد الأحمر الذي سجل قبل ثانيتين على النهاية، لتنتهي المباراة بفوز الأبيض.