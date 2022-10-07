مباشر أبطال إفريقيا لليد - الزمالك (13) (16) الأهلي.. تقدم أحمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية لكرة اليد.

وتستضيف تونس النسخة 43 من دوري أبطال إفريقيا بمشاركة 10 أندية، ويقام النهائي يوم 9 أكتوبر الجاري.

الأهلي تفوق في أولى مباريات ربع النهائي على ريد ستار الإيفواري بنتيجة 43-26.

وانتصر الزمالك على شبيبة كينشاسا الكونغولي في آخر المباريات بنتيجة 33-17.

الفائز سيواجه الترجي التونسي بعد فوزه على الإفريقي بنتيجة 30-22 في المباراة النهائية.

تنقل قناة تونس الوطنية 1 اللقاء، وبإمكانكم المشاهدة من هنـــــــــــــــــــا.

كما تُتاح المباريات للمشاهدة أيضا عبر الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة اليد CAHB.

وسبق للأهلي التتويج باللقب 5 مرات آخرها في 2012 على أرض المغرب.

ولم تقم البطولة في آخر عامين، ويحمل الزمالك لقب آخر نسخة التي أقيمت في 2019 في كاب فيردي، وهو صاحب الرقم القياسي بـ 12 تتويجا.

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ق 34: الأهلي يسجل 3 أهداف متتالية

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول.. الأهلي يخطف التعادل في الثانية الأخيرة.

ق 28: 13-12 للزمالك

ق 26: الزمالك يوسع الفارق لهدفين.. 12-10 للأبيض

ق 24: الأهلي يتعادل من جديد 10-10

ق 21: الأهلي يتعادل برمية جزائية بنتيجة 9-9.

ق 20: 9-8 للزمالك قبل 10 دقائق على نهاية الشوط الأول

ق 17: الزمالك يقلب الطاولة ويتقدم بنتيجة 8-6.

ق 15: انتصاف الشوط الأول والأهلي متقدم بنتيجة 6-5

ق 11: الأهلي متقدم في النتيجة 5-4

ق 8: الأهلي يتقدم بنتيجة 4-3.

ق 3: التعادل 2-2 بين الفريقين

ق 2: التعادل عن طريق أحمد الأحمر

ق 1: الهدف الأول في اللقاء من نصيب الأهلي

بداية اللقاء