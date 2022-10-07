رابطة الأندية تكرم هداف الدوري السابق في قرعة الموسم الجديد.. وتعليق اللاعب

وجهت رابطة الأندية الدعوة إلى عبد الله الصاوي لاعب طنطا والقناة السابق لتكريمه خلال إجراء قرعة الدوري.

وتقام قرعة الدوري المصري لموسم 2022-2023 يوم الأحد المقبل الموافق 9 أكتوبر 2023 بأحد الفنادق.

وقال الصاوي لـ FilGoal.com: "تلقيت اتصالا من عامر حسين عضو اتحاد الكرة لحضور قرعة مباريات الدوري الأحد المقبل وسيتم تكريمي رفقة هدافي المسابقة، إذ حصلت على لقب هداف الدوري الممتاز عام 1994 مع نادي القناة".

وأضاف "خطوة انتظرتها كثيرا منذ فترة طويلة وسعيد بالدعوة من رابطة الأندية واتحاد الكرة بتكريمنا. لم نحصل على الشهرة الكافية لعدم إذاعة المباريات، باستثناء مباريات الأهلي والزمالك فقط، ولكن في الوقت الحالي يتم إذاعة جميع المباريات وحتى في الدرجة الثانية يتم إذاعة بعض المباريات".

وشدد "لقد كنت لاعبا من خارج الأهلي والزمالك وانضممت لمنتخب مصر الأول والمنتخب العسكري وهذا دليل على ما قدمته انا وزملائي الذين انضموا للمنتخبات الوطنية من خارج الأهلي والزمالك".

من هو عبد الله الصاوي؟

وعن مسيرته قال الصاوي: "بدأت مع قفي مدرسة الكرة بنادي طنطا وصعدت مع الفريق الأول للدوري الممتاز وتم اختياري لمنتخب مصر العسكري وحصدت كأس العالم العسكري مع الراحل مدحت فقوسة وتم تكريمنا وحصلت على وسام الجمهورية من الطبقة الأول".

وتابع "انتقلت لنادي القناة موسم 1993-1994 وفي أول موسم مع الفريق حصدت لقب الدوري الممتاز وانضممت لمنتخب مصر الأول تحت قيادة محسن صالح وشاركت في 9 مباريات دولية منهم 6 مباريات رسمية و3 مباريات دولية ودية".

وواصل "انتقلت لنادي المقاولون العرب ثم لعبت موسما بقميص بلدية المحلة ثم العودة لنادي طنطا واعتزلت كرة القدم في عام 2000".

وأكمل "بعد اعتزال كرة القدم، بدأت العمل كمساعد مدرب مع أسماء كبيرة مثل مشير عثمان ويسري عبد الغني وأشرف قاسم وإبراهيم يوسف مدرب المحلة الأسبق".

واختتم "عملت مديرا فنيا لسمنود وكفر الشيخ ونبروه وبني عبيد ومطروح وطنطا وسرس الليان وخضت تجربة بالمملكة العربية السعودية 3 سنوات وحاليا أشغل منصب مدير مدرسة الكرة بنادي طنطا".